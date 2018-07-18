13:10

Легендарный итальянский певец Робертино Лоретти объявил о завершении карьеры, пишет Пятый канал.

Причиной такого решения 71-летний артист назвал ухудшение состояния здоровья. Отмечается, что после перенесенного инсульта Лоретти стал испытывать проблемы с ногами.

В 2018 году певец собирается дать несколько прощальных концертов, после чего займется собственным бизнесом, а также сконцентрируется на преподавательской деятельности. На текущий момент Лоретти занимается продюсированием, также о владелец собственного магазина и кафе-джелатерия. Также он является приглашенным преподавателем в Санкт-петербургской Академии музыки.

Робертино Лоретти начал свою сценическую карьеру в 6 лет. Известность юный певец получил после исполнения песни «O Sole mio» на XVII летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Там 13-летнего мальчика услышал датский кинопродюсер и дал толчок его карьере. В 1970-х годах Лоретти более чем на 10 лет покинул сцену, вернувшись к исполнительскому искусству лишь в 1982 году.