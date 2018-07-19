Сергей Соседов: «Николай Басков показал на «Славянском базаре» апофеоз пошлости и безвкусицы»

Видный музыкальный критик подвел свои итоги международного конкурса

Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске», который проходил в этом году в 27-й раз, свернул свои шатры.

Разным он был по впечатлениям. Но неприятное вспоминать не хочется. Как не пускали журналистов в Летний Амфитеатр, гоняли по разным входам и выходам, дотошно обыскивали и проч. Тем более что проблемы, связанные с разного рода ограничениями, пусть с боем, но решались. Поговорим о приятном. Что принес нам нынешний «Базар», а что ушло безвозвратно?

Фестиваль – это, конечно, праздник. На улицах, в настроении людей, в общей атмосфере, витающей в воздухе. В невероятной чистоте тротуаров и цветущих клумбах. В державности, патриотизме и одновременно простоте царящих здесь нравов. Витебляне и гости Витебска, как и прежде, гуляют по городу в нарядных платьях, пляшут и поют, сидят в открытых кафе, едят, пьют, заводят знакомства, и никто никому не отказывает: нет никакого повода. Царят всеобщее веселье, радость и любовь.

Пока дойдешь из точки А в точку Б, сможешь насладиться выступлениями ряженых танцоров, народных частушечниц, кубанских казаков, караочников, брейк-дансеров, циркачей, акробатов, фокусников и даже… классических балерин. Вам предложат игры, сувениры, оршанский квас, мороженое и всякую всячину. Вы видели когда-нибудь аптеку хорошего настроения, где есть средства от бессоницы, депрессии, стрессов от выходок плохого начальника, нерадивых детей и вздорных тещ? И средства эти называются «похерин», «папа зол», «спибля» и проч., наименования которых цитировать вовсе нельзя…

Вы можете отгадать загадку: «Матка толстуха, дочка краснуха, а сын Филимон – покрутился и вон»? Или: «Еду, еду, ни дороги, ни следу»? Отгадать трудно. В первом случае это печь, огонь и дым, а во втором – лодка (хотя, казалось бы, почему?) Но если вы все же отгадаете, вам дадут оладушку, вишенку или пирожок. Ну не красота ли? Такое я видел только на «Славянском базаре».

И должен сказать, все эти уличные развлечения гораздо искрометнее, ярче и больше отвечают духу фестиваля, чем подавляющее большинство «официальных» концертов и программ. За что отдельное спасибо организаторам праздника, ибо это они зазвали в город эту милую пестроцветицу. Говорю без всякой иронии. Это по-настоящему здОрово.

Другое дело – афишные мероприятия фестиваля. Опять Басков, опять Аллегрова. Сколько можно слушать «натурального блондина» с имиджем первого парня на деревне? Хитов с гулькин нос, зато фанфаронства на миллион. А поет плохо – во все горло, все время на forte, почти дурняком, никакой динамики в голосе, ни оттенков, ни красок, одним малярным мазком. Все песни на одно лицо – на один мотив, на один размер, в одной ритмике. Тексты еще более примитивные – «Ты моя любимая», «Ты у меня одна», «Все цветы одной тебе», «Твои глаза цвета маренго» и прочая бессмыслица. Ни ярких образов, ни красивых метафор, ни символов. Все тупо, прямолинейно, все в лоб.

На сцене то мальвины в разноцветных париках, то рыцари средневековья на шпагах, то кролики в трусах, то не пойми что, не имеющее никакого отношения ни к самому артисту, ни к его песням. Полная самодеятельность, апофеоз пошлости и безвкусицы. Но в дорогом антураже. В общем, новогодняя елка в детском саду Газпрома. И это шоу называется «Игра». Правда, кто с кем и во что играет, не знает никто, даже сам артист. Кстати, если кто-то мне возразит, что, мол, и пусть, зато «пипл хавает», я скажу: нет, полного зала Коля не собрал, два сектора в знаменитом витебском Летнем Амфитеатре оказались не проданы.

Зачастила в Витебск и Аллегрова. Ее сольные концерты проходят здесь раз в два-три года. Все та же стервозная повадка, вульгарная экспансивность, грубый, прокуренный голос на плюсовой фонограмме и святая вера в то, что «куда ж вы без меня?» Сплошное дежавю. Неужели это не надоело? Скольким поколениям уже испорчен вкус всякой похабелью! Хотя и на этот раз места в зале были проданы, к счастью, не все. Кстати! Как мне рассказали жители Витебска, билеты на концерты «Славянского базара» часто распространяют в приказном порядке по предприятиям. Например, заставляют выкупить 20 – 30 билетов на тот или иной концерт, а если сотрудник отказывается, ему грозят, что тогда сумму билета вычтут из его зарплаты. Для меня услышать это было шоком.

Чрезвычайно порадовал сольный концерт Зары. Эта певица обладает не только высокой исполнительской культурой, хорошим вкусом (о чем сегодня мы почти перестали говорить), но одна из немногих служит эталоном сценического поведения, отношения к профессии и безупречного воспитания. А это ценнее всего, дороже, чем наличие всякого хитового репертуара и «богатой» сценографии.

Зара начала концерт со старой белорусской песни «Купалинка», и это было проникновенно, отчасти пронзительно и очень свежо. Певица работала в основном вживую, пела вдохновенно, чисто и снискала подлинный восторг зала. В ее багаже появилось несколько интересных композиций, среди которых выделяется «Желтая осень, белая зима» Макса Фадеева на стихи Марии Захаровой. Очень сильная работа, хотя меня совсем не удовлетворила аранжировка и есть вопросы к исполнительской драматургии песни, о чем было сказано артистке во время послеконцертного фуршета.

Зара с благодарностью приняла замечания и пообещала еще поработать над песней. Она не говорила: «Я так чувствую, я так понимаю, я так слышу и все тут», как обычно воспринимают критику певцы, а вдумчиво отнеслась к каждому высказанному мнению. Благодаря такой работе над собой и желанию совершенствоваться, Зара сумела заметно вырасти за последние годы как певица и артистка. На ее концерте был аншлаг. Правда, в ее программе значились и другие имена, в частности Стас Пьеха и Олег Газманов.

Однако кульминацией вечера стал дуэт Зары с… Жераром Депардье. Они спели одну из песен Владимира Высоцкого, и это было столь же органично, сколь и неожиданно. Между делом Депардье рассказал, что с Высоцким еще в далекие 70-е годы его познакомила Марина Влади, и ночные бдения с популярнейшим советским поэтом и бардом запомнились Жерару на всю жизнь, так как после каждой выпитой бутылки водки на столе неизменно появлялась новая, и столько, сколько тогда, он никогда в жизни не пил…

Настоящим концертом восторга стал великолепный музыкальный перфоманс, сыгранный «Свадебным и похоронным оркестром» Горана Бреговича и «Некурящим оркестром» Эмира Кустурицы. Балканские, цыганские, молдавские и прочие европейские мотивы, положенные в основу этой фееричной, драйвовой и сумасшедше заводной музыки, погрузили аудиторию Летнего Амфитеатра в состояние настоящей эйфории. Люди вскакивали с мест, танцевали и пели вместе с музыкантами, объединившись в едином порыве. Ни Бреговичу, ни Кустурице и в голову не приходило истошно орать «где ваши руки?» или «Витебск, ручки выше!», как это делают многие наши «звезды».

Духовой оркестр Бреговича играет в таком взвинченном темпе и так влияет на человеческую подкорку, что тело само отрывается от сиденья, ноги пускаются в пляс, а руки выписывают в воздухе немыслимые зигзаги. Кустурица же на сцене проявляет себя не столько музыкантом, сколько неутомимым шоуменом, виртуозно дирижируя залом. Ну а его оркестранты вжаривают так самозабвенно, что увлекают с собой и слушателя – едва ли не до сноса крыши. Вот ради таких мгновений мы, собственно, и приезжаем на фестиваль.

Кстати, в рамках «Базара» в этом году был представлен и новый фильм Кустурицы «По млечному пути», где он выступил не только как режиссер, но и снялся в главной роли вместе с Моникой Беллуччи. Фильм получился, как всегда у Кустурицы, странный, пацанский, наполненный разными символами, но с довольно искусственным сюжетом и неправдоподобным его развитием. Во всяком случае, я не поверил в достоверность этих киношных интриг. Не покидает ощущение, что Эмир не наигрался в детстве «в войнушку» и ему хочется еще «пострелять».

Очень понравился ночной концерт Тимати – на удивление. Летний Амфитеатр был полон почти под завязку. Милые, вполне воспитанные молодые люди со светлыми лицами и нескрываемым удовольствием внимали каждой песне известного рэпера, каждому его сету. Тимати воздействовал на зал, как в свое время экстрасенс Кашпировский.

Повинуясь каждому слову, взгляду и жесту своего кумира, публика вскидывала руки вверх, вскакивала с мест, пела, кричала и светила фонариками.

Артист отработал с мощной отдачей, энергетично, на нерве, очень достойно, можно сказать – дорого. А в награду – горячие аплодисменты, цветы и толпа поклонниц. Это шоу также стало знаковым для «Славянского базара». Хотелось, чтобы подобные ночные рэперские камлания (может быть, и в широком формате) случались и на следующих фестивалях.

Кто еще порадовал из артистов? Несколько лет подряд приезжает на фестиваль настоящая звезда советской и казахской эстрады Роза Рымбаева. В этом году ей была присуждена специальная награда президента Беларуси Лукашенко «Через искусство – к миру и взаимопониманию», а на Аллее звезд у Летнего Амфитеатра (который, к слову, отмечает в этом году свое 30-летие) заложена именная плита.

Но давно хочется, чтобы эта выдающаяся певица дала здесь, наконец, большой сольный концерт, а не ограничивалась участием в сборных программах с одной-двумя запетыми песнями. Аудитория у Рымбаевой на «Славянском базаре» есть, ее ждут, и при соответствующей рекламе продать билеты на нее можно. В свои 60 она поет так, как не пела даже лет тридцать назад. Ее голос не только не потускнел с годами, а приобрел новые краски, глубину и наполнение.

Она занимается вокалом с педагогами иногда по 6 – 8 часов в день, а поет сейчас в основном с оркестрами. Скрипачка по образованию, она, по ее же признанию, разучивает песни как музыкант и всегда интересуется современной музыкой. Мало кто знает, что Роза в свое время училась еще и в театральной академии на актрису музыкально-драматического театра и сейчас преподает в Казахстане актерское мастерство. Ее ученики играют в театре, снимаются в кино.

Привычно любит публика и проходящий в рамках «Базара» конкурс исполнителей эстрадной песни. В этом году он был очень сильный. Можно было болеть практически за каждого участника. Красивые, сильные голоса, разные исполнительские манеры, хороший вкус в одежде, породистые лица.

Запомнились Володя Атанесян из Армении, эмоционально и в то же время сдержанно спевший «Благодарю тебя» Арно Бабаджаняна и знаменитую итальянскую «Луна ту»; стильный Алекс Силверс из Латвии, пронзительно исполнивший известную песню-поклон родителям; обаятельный душка Керт Каллея из Мальты, показавший хит Меладзе на русском языке так, что многим российским певцам впору поучиться у него расставлению смысловых акцентов.

Можно вспомнить также чудесную киргизку Ажар Чолушеву, молдаванина Самира Логина, литовца Гражвидаса и других. Однако по градусу энергетики и умопомрачительного шарма не было равных кубинке Ребеке Эмбиль. Оба ее выступления – с композициями «Любовь, похожая на сон» и «I will survive» – сопровождались горячим энтузиазмом зала. Раскованность, пластика, голос и экзотическая внешность Ребеки, казалось, сокрушат и членов жюри, но оно оценило певицу сдержанно, хотя и выше среднего уровня.

Жюри судит на “Базаре” вообще всегда странно, без четко выраженных критериев – такое ощущение, что от фонаря. В первом туре непонятно за что оно выставило 77 баллов из возможных 80-ти польке Сильвии, с трудом “выжимавшей” из себя мелодию песни Раймонда Паулса “Любовь настала”, зато во втором, когда она уже гораздо увереннее и мощнее исполнила западный хит в стиле “соул”, – жюри дало ей 74 балла, таким образом выравняв общую оценку.

Так же было и с певцом из Беларуси Евгением Курчичем, когда ему за драматическую балладу Владимира Мулявина “Крик птицы” неоправданно завысили балл, а за блистательно исполненную Crying из репертуара группы Aerosmith, наоборот, несправедливо занизили. Но в итоге все вышло, так или иначе, по заслугам. Белорус и полька разделили третью премию, певица из Украины Мила Нитич – вторую (кстати, многих удивило, что эта известная и опытная артистка приехала соревноваться на равных с новичками), а вот дальше случилось интересное.

Дело в том, что самое высокое (и при этом одинаковое) количество баллов на конкурсе (156) получили два певца – казах Амре и румын Марчел Рошка. Оба пели бесподобно – легко, тембрально, на большом диапазоне, демонстрирую превосходную технику и стиль. Румын был более академичен и уходил аж в тесситуру контр-тенора. Зато казах покорил всех не только красотой более теплого вокала, но и чувственностью, актерским мастерством. Однако при всех небольших разностях это были, безусловно, равные выступления. А Гран-при можно вручить только одному участнику. Кому?

В этом случае право дополнительного голоса имеет председатель жюри. Им в этом году был композитор Александр Морозов. Посоветовавшись с коллегами, он вынес вердикт в пользу румына. Итак, Гран-при – Марчел Рошка, а казаху Амре досталась только первая премия. Казахская делегация немного погоревала, но с таким результатом смирилась. Кто-то увидел в решении жюри и политический момент: Румыния никогда не завоевывала Гран-при на «Славянском базаре» во взрослом конкурсе исполнителей.

Уже в самом конце фестиваля в Летнем Амфитеатре дала сольный концерт Елена Ваенга. Долгий путь прошла эта артистка на сцене и сейчас можно утверждать, что Ваенга – очень большой мастер. Ее песни о нас, о жизни, красоте человеческих отношений и о несбыточном, но желанном. Она поет чисто, от души, порой до самозабвения. Ее голос полон самых неожиданных красок и интонаций.

Здесь и нежность, и боль, и грусть, и удаль, и самоотречение, и любовь. Близко к этому пела когда-то Пугачева. Думаю, сейчас ее место заняла Ваенга. Как бы то ни было, сегодня так, с такой отдачей и чувством, не поет никто. Невозможно не отметить шикарный инструментальный бэнд певицы, превративший ее концерт в заполошный звенящий карнавал.

Театральная программа фестиваля была очень неровной. Несколько спектаклей ну никак не отвечали высокому художественному уровню. Ужаснула постановка «Анны Карениной» каким-то частным московским театром. Причем проблемы здесь начались уже на уровне профессионального ремесла: актеры с трудом доносили свои реплики, они откровенно бубнили под нос, так, что даже сидя в партере приходилось прислушиваться. Хотелось крикнуть: «Братцы, где сценическая речь, где внятная артикуляция?»

Кстати, среди этих актеров был и знаменитый Владимир Стеклов. Его Каренин – ни разу не толстовский Каренин. Тот – аристократ, а этот – жалкий старикашка-брюзга. Анна Каренина в исполнении актрисы Яны Науменко – тоже совсем не Анна, а скорее обычная водевильная красотка. Низкого художественного вкуса были и спектакли «Калифорнийское танго» с участием Светланы Тома, Анны Тереховой и Вячеслава Гришечкина, а также «Мужчины. Подслушанное», где играли Игорь Костолевский, Михаил Филиппов и Михаил Янушкевич.

Зато те, кому посчастливилось увидеть искрометный спектакль-монолог Олега Меньшикова «Оркестр мечты. Медь», будут вспоминать его долго. Ироничные, с оттенком грусти и философии воспоминания актера перемежались его пением и танцами – повеяло гениальными актерскими озарениями незабвенного Андрея Миронова. Это было где-то на том же уровне. Браво, Олег! (Кстати, обязательно сходите на этот чудо-спектакль в Московский театр им. Ермоловой.)

В который раз приезжает в Витебск Московский театр на Юго-Западе и неизменно радует умными, тонкими, глубокими и очень изящными постановками. В этот раз актеры привезли «Самоубийцу» Эрдмана и новый мистический спектакль-триллер «Игроки» по Гоголю. Думаю, этот театр задал тот уровень режиссуры и актерского мастерства, который должны иметь в виду все театры и особенно антрепризы, приезжающие на «Славянский базар».

Фестиваль завершен. Улицы Витебска постепенно пустеют. И забывается все суетное, мелкое, обидное. Остается лишь послевкусие восторга фестивальных улиц. Я почти плАчу. Я хочу приехать сюда снова.