Александр Малинин: «Уровень нашего восприятия искусства настолько опустился, что мы не развиваемся и катимся вниз»

Александр Малинин поучаствовал в ряде мероприятий на фестивале «Славянский базар» в Витебске

Александр Малинин. Стоп-кадр с видео

На сольном концерте Елены Ваенги он исполнил с ней дуэтом «Две звезды». Певица долго восторгалась, что впервые в жизни поёт с народным артистом России. Также Малинина можно было лицезреть на шоу «Шансон ТВ – все звезды» и других сборных концертах «Славянского базара».

Выкроил певец время и для общения с журналистами. На вопросы, связанные со скандалами, он отвечать не стал принципиально, а о творчестве, семье и увлечениях говорил охотно. Рассказал он, в частности, о переломном моменте своей жизни: «Всё, что Господь ни делает, это для тебя происходит непросто. В 1986 году я попал в тяжелую аварию, было множество переломов. Потерял голос и находился в сильнейшей депрессии. На пути к выздоровлению крестился в 27 лет, ходил на костылях вокруг купели. Батюшка сказал, когда вам хорошо, вы Бога не помните, а чуть что, бежите в церковь. Я был одинок, слушал Высоцкого. Он стал мне учителем и поводырём, который повел меня туда, куда я был должен».

Владимир Высоцкий для Малинина и по сей день остаётся всем. «Поэт. Мужик. Воин. – так характеризует его певец. – В своей поэзии и гражданской позиции он всегда был на острие драки, пытался сломать эту систему. Это великий человек, глыба. В любой его песни глубокий смысл. Он не писал пустых стихов. Ему было гораздо тяжелее, потому что многое приходилось подавать завуалированно».

Исполнив «Поручика Голицына», Александр Малинин стал постоянно искать источники вдохновения в переломных моментах русской истории. «Меня всегда интересовала и волновала тема белогвардейского движения. Это была огромная трагедия нашего народа. Я живу этим и изучаю всё, что связано с данной темой», - признался он.

Из своих любимых поэтов Малинин закономерно выделил белогвардейца Николая Гумилёва. «Даже писал несколько романсов на его стихи, - поделился артист. – Недавно вышел альбом «Любовь жива». Там есть песня «Жираф» на мою музыку и его стихи. Сейчас читают мало, даже не знаю, интересно ли это кому-то. Я сам пишу стихи, но особо их не популяризировал. Был у меня цикл на стихи Есенина. Некоторые вещи вы знаете, некоторые прошли незаметно».

О том, как вошёл в его творческую жизнь Сергей Есенин, Александр Малинин вспоминает: «Был в моей жизни период, когда я попал в атмосферу студенческой жизни. Была молодежная компания из ГИТИСа и Щуки. Там одна девушка и спела её под гитару на музыку Сергея Беляева. Там я её сразу подхватил и выучил. Пожалуй, это самый яркий период в моей жизни. Это всё до сих пор со мной, включая те песни».

Для Александра Малинина на сцене превыше всего – качество. «Если есть песня, на нее всегда найдется слушатель, убеждён он. - Даже если один человек будет слушать, песня уже не пустая. Сегодня мы все уходим в примитив. Должен быть шлягер, поэтому уровень нашего интеллектуального восприятия настоящего искусства настолько опустился, что мы не развиваемся и катимся вниз. Для меня важно слово, настоящая поэзия и обязательно – красивая гармония. Я не пою пустых песен, и я всегда пойду вживую. Для меня важно, чтобы слово, которое я пою со сцены, проникло в каждую душу. В этом и есть секрет моего долголетия на сцене. Жанр романса – прослойка между классикой и эстрадой. Но это всё равно высокое искусство».

Себя Малинин считает волком-одиночкой. «Если уж с кем-то петь, надо понимать, зачем, - резонно замечает он. – Многие сейчас выходят на сцену просто попрыгать. Но задумываются ли они, сможет ли эта песня прожить хотя бы 30 лет. Недавно я смотрел передачу про старые ВИА, Они вспоминали, как писались эти действительно любимые народом песни, которые живут до сих пор. В компаниях до сих пор поют «Клен», «Колокола», «Сгорая, плачут свечи». Я не уверен, что я спою какую-нибудь сегодняшнюю песню в программе».

Дети Александра Малинина продолжили дело отца: «Никита чувствует себя хорошо. Ему не нужна никакая помощь. Он достаточно самостоятельный музыкант. Пишет треки, его песни исполняют многие наши артисты. Ни в какой помощи от меня он не нуждается. Человек, который живет музыкой, счастливый. Помимо Никиты Малинина, музыкальную карьеру делает сейчас моя младшая дочь Устинья. Только что она выпустила свой авторский альбом. Её клип скоро представят на ТВ. Будет поступать в консерваторию, а сейчас она в 10 классе».