«Моральный кодекс», 26 июля, «16 Тонн»

15:41

Будучи самой стильной группой русского рока, с годами «Моральный Кодекс» не изменил этому принципу

Сергей Мазаев все такой же импозантный фронтмен, песни «До свиданья, мама» и «Ночной каприз» по-прежнему роскошно звучат, редкие новые вещи радует нездешним уровнем профессионализма.

Концерты «Кодекса» — это знак качества: группа, которая никогда вас не подводила, покажет высший класс и сейчас. А уж на клубной сцене им вовсе нет равных. Рок-н-ролл, фанк, поп-стандарты — все это лихо перемешивается группой и переплавляется в свое собственное, неповторимое звучание. Спешите слышать!

