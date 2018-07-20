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«Моральный кодекс», 26 июля, «16 Тонн»

15:41 20.07.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Будучи самой стильной группой русского рока, с годами «Моральный Кодекс» не изменил этому принципу

Сергей Мазаев все такой же импозантный фронтмен, песни «До свиданья, мама» и «Ночной каприз» по-прежнему роскошно звучат, редкие новые вещи радует нездешним уровнем профессионализма.

Концерты «Кодекса» — это знак качества: группа, которая никогда вас не подводила, покажет высший класс и сейчас. А уж на клубной сцене им вовсе нет равных. Рок-н-ролл, фанк, поп-стандарты — все это лихо перемешивается группой и переплавляется в свое собственное, неповторимое звучание. Спешите слышать!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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