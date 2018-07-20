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Китайский Филармонический Оркестр, 29 июля, Дом Музыки

15:53 20.07.2018
Китайский Филармонический Оркестр. Фото предоставлено организаторами концерта
Китайский Филармонический Оркестр. Фото предоставлено организаторами концерта
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29 июля в Московском Международном Доме Музыки состоится интереснейшее событие для любителей музыкальной классики: впервые в Москве выступит Китайский Филармонический Оркестр

За восемнадцать лет существования оркестр обрел свой уникальный стиль исполнения, выступая по всему миру и представляя китайскую культуру. В концерте принимает участие восходящая звезда, двенадцатилетняя скрипачка Палома Со Чань. Которая несмотря на юный возраст сотрудничает с лучшими оркестрами, завоевывая признание публики во многих странах.

«Каждый выход на сцену Китайского Филармонического Оркестра приводит зрителей в восторг, – рассказывает организатор концерта Виктор Ямпольский. – Это, безусловно, лучший симфонический оркестр Поднебесной. Коллектив хорошо известен во всем мире, с великолепным составом музыкантов. Мне запомнился эпизод, когда в Душанбе во время исполнения симфонии Дворжака «Из Нового Света» в зале полностью погас свет. Оркестр продолжил играть в кромешной темноте! Это показатель высокого класса и профессионализма. Мы приглашаем оркестр продемонстрировать свое мастерство не в первый раз: два года назад состоялось выступление в Иркутске. А в 2015 году – концерты в странах Средней Азии: Казахстане, Киргизии, Таджикистане».

Первое международное признание случилось в 2009 году, когда авторитетнейший в области классической музыки лондонский журнал Gramophone поставил Китайский Оркестр в десятку «самых вдохновляющих оркестров мира». В одну десятку с Берлинским и Лондонским филармоническими оркестрами. Несмотря на мировую известность, Китайский Филармонический Оркестр является одним из самых молодых и динамичных оркестров в Китае.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – маэстро Лонг Ю – выдающийся проводник китайской культуры с безупречной международной репутацией, «китайский Герберт фон Караян» по мнению The New York Times. Именно он поднял качество оркестра на мировой уровень. Помимо руководства оркестром, Лонг Ю является незаурядным музыкальным и общественным деятелем, победителем многих европейских премий, а также обладателем престижной награды «Человек года» в области искусств в Китае.

Программа концерта:

- Е Цзоу
«Опьяневшая наложница императора»
Солистка – И Ван (традиционный вокал)
По мотивам Пекинской оперы, экзотический номер традиционной китайской культуры.

- Феликс Мендельсон
Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч.64

- Дмитрий Шостакович
Симфония №5 ре минор, соч. 47

Начало концерта в 19:00.

Дом Музыки находится по адресу: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музеи в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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