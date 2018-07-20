«Аквариум» (акустика), 3 августа, «16 Тонн»

15:56

В этом году БГ выпустил свой новый альбом «Время N» — запись злую и точно фиксирующую дух времени

У него и раньше не было никаких проблем с тем чтобы двумя-тремя строчками описать эпоху, а сейчас человек, сочиняющий песни больше 40 лет, словно бы обрел новую молодость.

Концерты «Аквариума» в «Тоннах» становятся хорошей традицией: на них играются и новые песни, и извлеченные из рукава раритеты, на них никогда не бывает случайных людей и царит особенная атмосфера — когда вайб артиста, находящегося на расстоянии вытянутой руки, чувствуется намного сильнее. С новым материалом, с проверенными поколениями вещами, со своей вечной рокерской статью, БГ всегда готов удивлять нас. Удивит и в этот раз!