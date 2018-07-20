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Земфира борется с гневом и депрессией с помощью таблеток

16:52 20.07.2018
Земфира. Фото с сайта kinopoisk.ru
Земфира. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Земфира рассказала поклонникам, что не планирует ни свежих альбомов, ни гастрольных туров.

В рамках народной пресс-конференции Вконтакте певица написала: «Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. Не знаю, почему так. И не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. Поэтому ни дат, ни чего-то еще я сказать не могу»

Не желает певица и общаться с прессой. «Я не даю интервью. Вообще, - написала Земфира. - Мне это не нужно, и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже».

Когда поклонники поинтересовались у артистки, как она борется с депрессией или гневом, в обоих случаях Земфира ответила, что ей помогают таблетки. Кроме того, певица призналась, что ее пугает слава и любовь публики. «Иногда испытываю благодарность, иногда хочется убежать», - написала она.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 17:25
Гость: #мурлыськ@&спринцовк@

А я борюсь с депрессией или гневом с помощью подруги...
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