«Северный Флот» исполнил на концерте памяти Михаила Горшенева его любимую песню

Концерт памяти Михаила Горшенева с участием музыкантов «Короля и Шута» состоялся 20 июля в Зеленом театре

Пять лет назад в этот день Зеленый театр стихийно превратился в мемориал. Сотни поклонников Михаила Горшенёва оплакивали его смерть и скорбели по поводу несостоявшегося концерта «Короля и Шута». Два года спустя «Северный Флот» и Алексей Горшенёв попытались заполнить эту зияющую черную дыру, представив здесь программу «Несыгранный концерт». И хотя сет-лист того выступления действительно был приближен к оригиналу процентов на 85, есть раны, которые не затягиваются никогда. Понадобилось время, чтобы многое осмыслить и вернуться к этой непростой теме вновь.

И Александр «Ренегат» Леонтьев, и Алексей Горшенёв — заслуженные уважаемые музыканты, вполне самостоятельные боевые единицы. Однако они не забывают своего ушедшего друга и брата, а также ту определяющую роль, которую он сыграл в судьбах обоих. Руководя такой мощной и профессиональной группой, как «Северный Флот», Ренегат называет себя «апостолом Горшка». А Алексей Горшенёв, в свое время барабанивший в «Короле и Шуте», на днях распускает свою команду «Кукрыниксы» и всё начинает с чистого листа.

В Зеленом театре Алексей устроил боевое крещение своему новому проекту «ГОРШЕНЁВ», в котором участвуют барабанщик «Кукрыниксов» Михаил Фомин и два необъявленных акустических гитариста. Новобранцамп помогал последний скрипач «Короля и Шута» Дмитрий «Каспер» Ришко.

Выступление было построено в форме диалога двух братьев. Атмосферная видео-интродукция намекала на посмертные блуждания душу лидера «Короля и Шута», а чей-то замогильный голос вещал: «Мы еще встретимся!». «Да, мы еще обязательно встретимся, Мишка! - подхватил Алексей. - Сегодня мы собрались помянуть нашего друга, любимчика, брата. Даже погода нам благоволит, хотя все прогнозы обещали сильные дожди».

Программа проекта «ГОРШЕНЁВ» состояла из семи песен «Короля и Шута». Выбор их был довольно неочевиден, но Алексей сразу признался, что он исполнит только тот материал, по которому помнит брата. Не всё в полуакустических аранжировках выглядело органичным, но «Американское MTV», с которого был начал сет, звучало из разряда «то, что доктор прописал». Из необычных песен стоит ещё выделить «Тёмного учителя», а завершили свой сет дебютанты лирической «Блуждают тени». Было душевно, но ощущения, что перед нами молодая необстрелянная команда, всё-таки не покидало.

«Северный Флот» сразу же выстроил мощную стену звука, начав с песен из сольника «Я алкоголик, анархист». Принимавший участие в записи этого трибьюта «Бригадному подряду» Александр Леонтьев называет его «последним классическим панк-альбомом». М «Жизнь» с «Соловьями» действительно проникали в Зеленом театре в самое нутро панков, пробирая до мурашек и автоматически побуждая подпевать глубоко засевшим в подкорку строчкам.

Переход собственно к наследию «Короля и и Шута» музыканты осуществили плавно — с песни из зонг-оперы «ТОДД» «Добрые люди», которая по накалу мизантропических настроений уже вполне ассоциируется и с репертуаром «Северного Флота». Следующий номер оказался абсолютным раритетом - «Продавец кошмаров», где Ренегат в своё время осознанно смягчил звучание своих гитарных партий.

Далее концерт вошел в более-менее привычную колею. «Мертвый анархист» с «Паникой в селе» исполнялись до последнего и Михаилом Горшенёвым. Именно на них «Северному Флоту» присоединилась скрипачка Мария Нефёдова. «Мастер приглашает в гости» Ренегат объявил одной из любимых песен Горшка.

Начиная с «Проклятого старого дома» с «Северным Флотом» пел Алексей Горшенёв. Перед его выходом Александр Леонтьев попросил техников оптимизировать сценическое пространство и раздвинуть мониторы, объяснив, что они с коллегой «немолодые уже». Но на фоне того бешеного драйва, которое они выдали, реплика воспринималась кокетством. «Дагон», «Исповедь вампира», «Марионетки» и всё остальное подхватывались зрителями на раз. А Алексей Горшенёв даже вспомнил о некоторых фирменных фишках брата, заменив «Воспоминаниях о былой» любви фразу «просто задушить» на «взять и задушить». Кстати, в «Воспоминаниях...» впервые на одной сцене сыграли скрипачи разных составов «Короля и Шута» — Мария Нефедова и Дмитрий Ришко.

К сожалению, музыканты не прогнозируют скорое повторение подобного концерта. Тем важнее было унести с собой частичку старого «Короля и Шута», когда на финальной песне «На Краю», как и в «ТОДДе», и туре «Прощание», зазвучал голос Михаила Горшенёва, заверяющий, что «свет звезды» и «свет любви» ведет всех нас, несмотря ни на что.