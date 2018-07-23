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Louna «Полюса»

17:38 23.07.2018 , Денис Ступников

Исполнитель: Louna, Название: «Полюса», Стиль: альтернативный рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Мировой рок всегда питался энергией, возникающей при напряжении полюсов. Антиномии личности и государства, творчества и быта, творца и обывателя нередко ложились в основу самых хлестких песен. Но в условиях, когда общество атомизировано донельзя, впору задуматься о способах как-то всех объединить. И Louna идет в авангарде этого движения.

Задумывая свой пятый альбом «Полюса», музыканты обещали нечто новое и невиданное. По музыки это всё та же непроницаемая стена звука с прямой бочкой, редкими электронными вкраплениями и неравнодушным вокалом Лусинэ Геворкян. Стоит отметить пристальное внимание участников коллектива к саунддизайну. Во некоторые песни органично вплетены голоса нагловатых хайпующих граждан («Шум») и высокие образцы поэтической декламации («Утопленник» А.С. Пушкина в посвящении легендам русского рока «Другие»).

«Полюса» - дань космогоническим идеям в духе философа Платона, подразумевающим то, что все мы изначально были единым целым, а потом разделились на непримиримые противоположности. Преодолеть заложенный в основе нынешнего неспокойного мира помогает рок-н-ролл, который видится группе панацеей от всех бед.

Матерящихся реперов они предлагают смести волной ядреного гитарного звука («Включай»), а собственную ограниченность побеждают произведения классиков литературы ХХ века («Искусство» сплошь состоит из непосредственных аллюзий на «Заводной апельсин», «Над пропастью во ржи», «Бойцовский клуб» и другие интеллектуальные бестселлеры).

Долгое время Louna воспринимались как адепты протестного рока. Не утратив своего полемического запала, они стали старше, поэтому стараются не столько сжигать мосты, сколько наводить их. В «Молодым» знаменитый лозунг «жить быстро, умереть молодым» переосмысливается в том плане, что ценнее не преждевременный уход из жизни, а способность не утрачивать юношеской свежести восприятия до преклонных лет. «Другие» содержит задиристые эскапады в адрес классиков русского рока, но зато в «Пять» красуется цитата из песни «Воскресения» «Кто виноват».

Ключом ко всей пластинке служат «Так» и «Колыбельная», где музыканты фиксируют процесс превращения вчерашних бунтарей в скучных конформистов и предостерегают от этого следующие поколения. Здесь, безусловно, есть что послушать и к чему прислушаться.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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