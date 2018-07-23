Определен самый высокооплачиваемый музыкант мира

10:45

В интернете обнародован список самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии музыкального издания Billboard.

Топ-50 включает 24 рок-исполнителя, 9 поп-певцов, 9 исполнителей в стиле кантри и 8 рэперов, передает РЕН-ТВ. Составители рейтинга подсчитывали доходы артистов за 2017 год. Лидируют в подобном списке U2 не впервые.

На первом месте оказалась англоязычная группа U2. Ирландские рокеры заработали 54,4 млн долларов в своем гастрольном туре.

Второе место занял американский кантри-музыкант Гарт Брукс, его доход 52,2 млн долларов. На третьем месте группа Metallica (43,2 млн долларов).

Наиболее успешной женщиной оказалась Леди Гага - 29,7 млн долларов.

