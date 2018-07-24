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Мединскому предложили создать оперу и балет по мотивам ЧМ-2018 в России

10:14 24.07.2018
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому создать оперу и балет по мотивам прошедгего в России Чемпионата мира по футболу, пишет РИА Новости.

По мнению Петрова, прошедший мундиаль "нуждается в увековечивании". "Сильными сторонами отечественной культуры всегда были опера и балет. Это неформальные визитные карточки нашей страны. Поэтому удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце", - говорится в письме Петрова Мединскому.

По мнению политика, данные музыкальные спектакли, которые должны войти в репертуар российских театров и демонстрироваться как на территории РФ, так и за ее пределами, могут стать "отличным способом сохранить память о празднике спорта и заставить мир восхищаться отечественной культурой".

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть возможность государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего их исполнения на сценах российских театров.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По отзывам спортсменов и многочисленных поклонников футбола, он стал одним из лучших в истории проведения мундиаля.

Темы: Владимир Мединский, Культура и искусство в России, Театр в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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24.07.2018, 12:38
Гость: Ося

Пролог либретто: "ОперУ. Нижестоящим доношу следующее..."
24.07.2018, 12:23
Гость: Ося

"Мы мировые футболисты,
Команда первый класс,
Мы чемпионы-медалисты -
Нет футболистов лучше нас!
Держитесь, жалкие мурзилки,
Мурзилки, ха-ха-ха!
Из вас посыпятся опилки,
Ха-ха, опилки и труха!!!" (из мульта. стихи - Александр Галич)
24.07.2018, 12:01
Гость: Ося

"Повесть о настоящем футболисте"...
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