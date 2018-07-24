Мединскому предложили создать оперу и балет по мотивам ЧМ-2018 в России

10:14

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому создать оперу и балет по мотивам прошедгего в России Чемпионата мира по футболу, пишет РИА Новости.

По мнению Петрова, прошедший мундиаль "нуждается в увековечивании". "Сильными сторонами отечественной культуры всегда были опера и балет. Это неформальные визитные карточки нашей страны. Поэтому удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце", - говорится в письме Петрова Мединскому.

По мнению политика, данные музыкальные спектакли, которые должны войти в репертуар российских театров и демонстрироваться как на территории РФ, так и за ее пределами, могут стать "отличным способом сохранить память о празднике спорта и заставить мир восхищаться отечественной культурой".

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть возможность государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего их исполнения на сценах российских театров.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По отзывам спортсменов и многочисленных поклонников футбола, он стал одним из лучших в истории проведения мундиаля.