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Рэпер Noize MC разбил голову поклоннику на собственном концерте

10:36 24.09.2018
Noize MC разбил голову фанату
Фото с сайта noizemc.ru
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Исполнитель рока и рэпа Noize MC (в миру – Иван Алексеев) опрометчиво швырнул микрофонную стойку в зал на собственном концерте в Волгограде.

Позже выяснилось, что она разбила голову одному из зрителей, сообщает РЕН-ТВ. Noize MC немедленно принес извинения, однако вместе с тем обвинил пострадавшего фаната в попытке пропиариться. Ведь тот не стал связываться с музыкантом или его представителями, а предпочел переговорам публикации в прессе.

Недавно Noize MC выпустил новаторское произведение – «хип-хоперу» «Орфей и Эвридика». Летом этого 2014 года Иван Алексеев поддержал украинцев на фестивале KUBANA, после чего прошла волна отмен его концертов по всей России.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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