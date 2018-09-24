Рэпер Noize MC разбил голову поклоннику на собственном концерте

10:36

Исполнитель рока и рэпа Noize MC (в миру – Иван Алексеев) опрометчиво швырнул микрофонную стойку в зал на собственном концерте в Волгограде.

Позже выяснилось, что она разбила голову одному из зрителей, сообщает РЕН-ТВ. Noize MC немедленно принес извинения, однако вместе с тем обвинил пострадавшего фаната в попытке пропиариться. Ведь тот не стал связываться с музыкантом или его представителями, а предпочел переговорам публикации в прессе.

Недавно Noize MC выпустил новаторское произведение – «хип-хоперу» «Орфей и Эвридика». Летом этого 2014 года Иван Алексеев поддержал украинцев на фестивале KUBANA, после чего прошла волна отмен его концертов по всей России.