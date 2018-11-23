Билеты на московский концерт Rammstein распродались менее чем за две недели

18:50

Организаторы московского концерта культовых немцев Rammstein объявили об аншлаге за 9 месяцев до даты шоу.

Совсем недавно культовая группа Rammstein обрадовала жителей России двумя горячими новостями: коллектив объявил о релизе своего долгожданного нового альбома, которого поклонники ждали целых десять лет, а также анонсировал грандиозный стадионный тур.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, меньше, чем за две недели было продано 30 000 билетов на стадион ВТБ Арена Динамо..Отмечается, что в первый же день продаж на московский концерт было продано более 15 000 билетов.

Столь ранний Sold Out стадионного шоу стал первым за всю историю российских гастролей Rammstein. Организаторы отмечают, что у поклонников немцев есть еще небольшой шанс попасть на концерт в Санкт-Петерберге, 24 ноября в продажу поступят дополнительные билеты на это шоу. Однако, по прогнозам промоутеров, и это шоу будет в скором времени объявлено распроданным.

Напомним, что Rammstein выступит 29 июля 2019 года – Москва, ВТБ Арена - Центральный Стадион «Динамо» и 2 августа 2019 года - Санкт-Петербург, Стадион «Санкт-Петербург».