Польша одержала победу на «Детском Евровидении» в Белоруссии

12:16

Юная польская певица Роксана Венгиель получила главный приз в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2018».

Итоговый концерт конкурса прошел в Белоруссии в спорткомплексе «Минск-Арена» вечером 25 ноября, сообщает РИА Новости Его транслировали белорусские телеканалы, а также сайт Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии и официальный сайт «Детского Евровидения».

Победитель определился по итогам зрительского голосования и результатов оценок, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса. За хрустальный микрофон, главный приз «Евровидения», в этом году боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса, начиная с 2003 года.

Роксане Венгиель 13 лет, на «Детском Евровидении-2018» она выступила с песней Anyone I want to be («Кем я хочу быть»). Юная исполнительница является победителем первого сезона «The Voice Kids Poland».

Российская участница Анна Филипчук сумела занять с песней «Непобедимые» на «Детском Евровидении» лишь 10-е место.