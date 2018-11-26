Сергей Галанин заявил, что без Высоцкого он никуда

Концерт группы «СерьГа» в честь дня рождения Сергея Галанина состоялся 22 ноября в «ГлавКлубе»

Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин

На третьем большом столичном концерте за год «СерьГа» представила нетривиальную программу. Завсегдатаи выступлений Сергея Галанина сотоварищи выучили назубок: каждый раз стоит заряжаться минимум на 35 песен и почти три часа чистого счастья. При этом Галанин, выйдя на сцену, еще и скромничал: «Как обычно, не все песни вошли в нашу программу. Пожалуйста, не нее обижайтесь, если вы сегодня останетесь в пролете и не услышали того, чего хотели».

Выразив благодарность поклонникам из разных городов с хорошим воздухом и хорошей генетикой, он исполнил первым делом песни о наилучших местах на Земле – «Сказочный лес» и «Я вижу солнце». Звучание их заметно утяжелилось – дело в том, что на праздничном концерте к «СерьГе» присоединился третий гитарист Дмитрий Варшавчик, ангажированный Галаниным у боевого товарища Гарика Сукачёва. Благодаря такому серьезному подкреплению все песни звучали плотнее, но особенно оно пошло на пользу «Двери на замке», «Солнечному чародею» и «Хороводу» (который вообще продлили, устроив из него долгое рубилово).

«Крылья за спиной» сам Галанин представил как редкую песню, которая звучит в Москве максимум раз в полгода – как раз на таких больших концертах. Перед «Детским сердцем» он решил дополнительно развлечь публику и заявил, что под эту песню все обычно делают «неправильные» пассы руками, поскольку ее ритмика требует более замысловатых движений. Мастер-класс не прошел даром – и после исполнения песни Сергей удовлетворенно заметил, что ещё немного тренировок – и «чайфы обзавидуются».

Обратная связь «прилетела» к Галанину в виде надувных шариков-сердечек. Следом он получил красивейший букет цветов, которым какое-то время любовался под стройные возгласы «с днем рождения!». Галанин отблагодарил поклонников песней «Спокойной ночи», которую любит народ, но никогда не жаловал сам автор. К счастью, с последним не оказался солидарен и гитарист «СерьГи» Сергей Левитин, всегда играющий этот ранний хит группы с неподдельным азартом.

Новый альбом «СерьГи» выйдет в следующем году и будет называться «Батарейки сели». Две сыгранные из него песни – заглавная и «Хорошо сидим» - уже знакомы столичной публике. Название «Батарейки сели» Сергей Галанин объяснил так: «Это не про нас, а про то состояние, которое нами иногда овладевает». В и без того насыщенной программе «СерьГи» нашлось место и для чужой песни – «Лирической» Владимира Высоцкого. «Да здравствует Владимир Семенович – куда ж нам без него!», - заметил по этому поводу Сергей Галанин.

Однако главный сюрприз концерта был припасен под занавес. Уже после традиционного блока из «Теплого воздуха от крыш», «Страны чудес» и «А что нам надо» группа вдруг вспомнила песню «До встречи, друг» из своего второго альбома. Лирическое настроение в ней причудливо сочеталось с тяжелой гитарной подачей. Маневр был настолько неожиданным, что некоторые поклонники не сразу врубились в происходящее, ошибочно посчитав песню еще одной новинкой.

