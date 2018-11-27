Axel Rudi Pell «Ballads V»

Исполнитель: Axel Rudi Pell, Название: «Ballads V», Стиль: хард-рок баллады, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Если музыкант выпускает пятый сборник собственных баллад, впору крепко задуматься, что же такое с ним происходит. Либо баллады ему удаются лучше всего, и он нашел своему таланту наилучшее применение. Либо нащупал золотую жиру и поставил коммерческий успех во главу угла. Либо оседлал любимого конька и будет на нем скакать, пока не укатают Сивку крутые горки.

Наверное, в случае с немецким гитаристом Axel Rudi Pell верны все три варианта. Баллады действительно выгодно выделяются в его релизах. Сборники «медляков» Экселя занимают высокие места в немецких чартах, а пятый поднялся на 17-е. И да, похоже, музыкант будет штамповать свои жанровые компиляции до тех пор, пока фанатам не надоест выкладывать за них деньги.

Несомненное достоинство «Ballads V» - наличие новых песен. Дуэт с Бонни Тайлер «Love's Holding On» единодушно признан экспертами главным «манком» пластинки. «Lost In Love» и «Forever Free» позаимствованы с недавнего номерного альбома Axel Rudi Pell «Game Of Sins». Первая отсылает к лучшим лирическим песням Scorpions. Вторая кажется излишне затянутой.

Совсем уж неприличным хронометражем грешат и живые версии песен «The Life» и «Mistreated» Deep Purple. Тринадцатиминутный кавер – это не лучшая концовка для 73-минутного альбома. Остальные две перепевки – то, что доктор прописал. «I See Free» распиаренного до неприличия Эда Ширана лишена вялости и простоватости оригинала за счет замены малахольных гитар на помпезное фортепиано и общего ощущения духоподъемного симфонизма. «Hey Hey My My» из дерзкого и непричесанного хипистского гимна Нила Янга (недаром ее переосмысляла и наша взвинченно постпанковая группа «Банда Четырех») превратилась во вкрадчивую мольбу к переменчивой любимой.

Стоит ли оно того? На наш взгляд, не очень. Количество работает против Экселя. В 90-е в России вышел диск «Хард-рок баллады. Часть 1». Его помнят и любят до сих пор. Он остался единственным и неповторимым. А появись вторая часть, предприятие бы мигом утратило свою уникальность и долговечность.

