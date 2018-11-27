Фестиваль «Сектор Газа: Посвящение Юрию Хою», 30 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

03:28

«Кощей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп

Многие называют эту пластинку просто - «Сказка». Сразу после своего выхода в 1994 году, этот альбом моментально был разобран на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла, является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.

30 ноября на сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы «Сектор Газа» и специальных гостей, состоится премьера сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома.

Не обойдётся и без второй части концерта, состоящей из главных хитов «Сектора» в исполнении различных музыкантов.

Помимо бывших участников группы «Сектор Газа» в мероприятии будут задействованы специальные гости: Артур Беркут (экс-«Ария»), Юлия Коган (экс-«Ленинград»), Валерий Скородед («Монгол Шуудан»), Кирилл Немоляев («Бони'НЕМ»), Илья Нарежный («Красная Плесень»), Родион Лубенский («Голос Омерики»), а также музыканты групп: «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Не пропустите одно из самых интересных событий 2018 года!

