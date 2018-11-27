]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Фестиваль «Сектор Газа: Посвящение Юрию Хою», 30 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

03:28 27.11.2018
Фестиваль «Сектор Газа: Посвящение Юрию Хою», 30 ноября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

«Кощей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп

Многие называют эту пластинку просто - «Сказка». Сразу после своего выхода в 1994 году, этот альбом моментально был разобран на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла, является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.

30 ноября на сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT при поддержке старшей дочери Юрия Хоя – Ирины Клинских, а также при участии музыкантов группы «Сектор Газа» и специальных гостей, состоится премьера сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома.
Не обойдётся и без второй части концерта, состоящей из главных хитов «Сектора» в исполнении различных музыкантов.

Помимо бывших участников группы «Сектор Газа» в мероприятии будут задействованы специальные гости: Артур Беркут (экс-«Ария»), Юлия Коган (экс-«Ленинград»), Валерий Скородед («Монгол Шуудан»), Кирилл Немоляев («Бони'НЕМ»), Илья Нарежный («Красная Плесень»), Родион Лубенский («Голос Омерики»), а также музыканты групп: «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Не пропустите одно из самых интересных событий 2018 года!
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.