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Борис Гребенщиков получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева

13:01 27.11.2018
Борис Гребенщиков получил телеграммы от Путина и Медведева
БГ © KM.RU
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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отмечает 27 ноября свое 65-летие.

С юбилеем музыканта поздравил президент России Владимир Путин. «Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам, - говорится в президентской телеграмме на сайте Кремля. – Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами».

Поздравительную телеграмму БГ получил и от российского премьер-министра Дмитрия Медведева. «Отечественную рок-музыку невозможно представить без легендарной группы «Аквариум», которую Вы создали более 45 лет назад, - гласит телеграмма на сайте правительства. – К числу поклонников Вашего творчества относят себя люди самых разных поколений, живущие в России и далеко за ее пределами. Их миллионы – и каждый находит в Ваших песнях и стихах что-то близкое лично ему. У Вас есть главное, что отличает настоящий талант, – внутренняя свобода и независимость, жажда риска и экспериментов».
  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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