Борис Гребенщиков получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева

13:01

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отмечает 27 ноября свое 65-летие.

С юбилеем музыканта поздравил президент России Владимир Путин. «Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам, - говорится в президентской телеграмме на сайте Кремля. – Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами».

Поздравительную телеграмму БГ получил и от российского премьер-министра Дмитрия Медведева. «Отечественную рок-музыку невозможно представить без легендарной группы «Аквариум», которую Вы создали более 45 лет назад, - гласит телеграмма на сайте правительства. – К числу поклонников Вашего творчества относят себя люди самых разных поколений, живущие в России и далеко за ее пределами. Их миллионы – и каждый находит в Ваших песнях и стихах что-то близкое лично ему. У Вас есть главное, что отличает настоящий талант, – внутренняя свобода и независимость, жажда риска и экспериментов».

