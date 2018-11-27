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Сорванные концерты и лицемерие на тему свободу творчества

21:16 27.11.2018 , Святослав Князев

Как защитить детей от «музыкальных коммерсантов», не превращая борьбу за нравственность и здоровье в пошлую профанацию?

Задержание рэпера Хаски после импровизированного концерта в Краснодаре вызвало активное обсуждение проблем, возникающих в последнее время у модных в молодежной среде исполнителей.


Рэпер Хаски. Фото Николай Хижняк/РИА Новости

В ряде российских Интернет-СМИ недавно появились, словно написанные под копирку, публикации на тему свободы творчества. В них выдвигались идеи «права» музыканта на мат и тему секса. А также  с пеной у рта доказывалось, что композиции о прелестях наркомании, криминала и извращенных отношений на самом деле не являются пропагандой всего этого в подростковой среде. Мол, творчество – это всего лишь зеркало действительности – что вижу, то и пою. Хуже уже не будет.

Авторы этих материалов отмечали, что в России долгое время музыка, рассчитанная на молодежную аудиторию, долгое время никем и ничем не ограничивались, но после печально известных происшествий в Керчи и Архангельске  ситуация резко изменилась.

У самых разных площадок резко отпало желание приглашать к себе скандально известных исполнителей, предлагающих молодежи употреблять наркотики, сношаться со всем, что движется, и убивать себе подобных. У свободолюбивых журналистов это вызвало острую душевную боль.

Были ли даны региональным органам власти в контексте последних событий какие-то «вводные» по поводу молодежной музыки или нет – не знаю. Возможно, это плод чьих-то досужих фантазий, а может быть – и нет.

Но если и были, то путь тайных перешептываний с владельцами клубов и арестов за уличные концерты – это не универсальный выход.

Тот же Хаски – далеко не доктор политических наук, тонко разбирающийся в особенностях социальных процессов. Но он неоднократно доказывал, что, в отличие от многих коллег, является искренним ненавистником социальной несправедливости во всех ее проявлениях. И человек весьма патриотичный. Заподозрить его в осознанной асоциальной пропаганде  было бы достаточно странно.

Его произведения, при всех нюансах, связанных со специфической формой подачи, заставляют молодых людей думать. В силу молодости и ряда других обстоятельств он, возможно, не задумывается над некоторыми «побочными последствиями» своих действий, но это – тема для разговора, а не для жестких ограничений. Если, повторюсь, пресловутые ограничения все-таки действительно имели место.

Очень радует, что арест исполнителю уже отменили, и остается надеется на то, что свои выводы из случившегося сделают и авторы идеи, и сам Хаски.

Но можно ли ставить Хаски в один ряд с другой музыкальной публикой, жалующейся в последнее время на недружелюбный прием в регионах?  С взрослыми уже дядями и тетями, которые в подростковой манере слезливо рассказывают о «прелести» извращенных отношений? С товарищами, с упоением описывающими «удовольствия» от употребления наркотиков?

С гражданами, которые с пеной у рта рассказывали об отсутствии нацизма на Западной Украине в то самое время, когда боевики с нашивками эсэсовских дивизий закапывали трупы замученных ими людей в лесополосах Донбасса, а улицы в украинских городах переименовывали в честь офицеров гитлеровской полиции, лично участвовавших в «окончательном решении еврейского вопроса»?

Конечно, мы все можем изображать из себя дураков, и позволять вешать себе лапшу на уши. «Нет-нет-нет, конечно мы не верим, что тексты модных музыкантов могут повлиять на ценности и предпочтения молодежной аудитории»...


Рэпер Хаски. Фото Николай Хижняк/РИА Новости

Если серьезно, музыка, конечно, и на ценности, и на поведение влияет. И это знает любой первокурсник, изучающий массовые коммуникации или PR. А те, кто пытаются доказать нам обратное,  банально держат все общество за идиотов.

Постоянные упоминания наркотиков в позитивном ключе легитимизируют отраву в глазах подростков и делают ее модной. В итоге позиция многих молодежных коллективов заключается в том, что не употребляют наркотики только «неудачники» и «зануды». И эта вторичная промывка мозгов – убийственно эффективна.

Мы можем очень долго и пафосно рассуждать о важности домашнего воспитания. Но только очень наивный человек будет недооценивать влияние на 14-летнего подростка его компании. Родители родителями, но когда паренька «на слабо» будет убеждать что-то «принять» на вечеринке нравящаяся ему девчонка, авторитета родных может не хватить. Мама с папой – дома, а ЕЕ губы, растянувшиеся в насмешливой улыбке – рядом...

Итог – по данным российских властей, за пять лет уровень только зарегистрированной наркомании среди несовершеннолетних вырос на 60%.

То же самое с общим уровнем культуры. Для многих молодых людей мат стал абсолютной нормой, даже если дома это считается неприемлемым. Вырастая на текстах известных молодежных исполнителей, подростки просто не в состоянии иначе выражать свои мысли и чувства. То, что еще совсем недавно было четким маркером «быдла», превращается в норму, и это не может не тревожить.

Ну а самое пристальное внимание стоит обращать на тексты, содержащие призывы к суициду и убийствам, в результате которых молодые люди обвешиваются взрывными устройствами и идут уничтожать себе подобных.

Все это – проблема. И проблема страшная. Но решать ее тихим шептанием на ушко владельцам клубов – неправильно.

Исполнители, о которых идет речь, пропагандируя наркотики, невежество, маты и суициды, чувствуют себя «в своем праве». Они действуют публично, нагло и ни от кого не скрываются. Они – просто зарабатывают деньги, совершенно не заботясь о том, сколько покалеченных судеб и прерванных жизней останутся у них за плечами.

Почему представители власти должны действовать в этой ситуации тихо и застенчиво, будто они неправы и им есть что скрывать?

Одна из самых успешных в экономическом плане держав на Земле – Китай – вводя те или иные запреты, делает это всегда с открытым забралом и осознанием свой абсолютной правоты. Неужели нельзя честно сказать – мы против того-то и того-то, у нас есть определенные требования и стандарты?! Не нравится что-то? До свидания! Пишите жалобы доктору Айболиту.

Не поймут и начнут искать обходные пути? Значит, принимайте соответствующие законы и наказывайте. Жестко наказывайте. Но опять-таки с открытым забралом, честно. И так, чтобы не выплеснуть вместе с водой и ребенка.

К сожалению, пример дискредитации прекрасной идеи, направленной на защиту общества, у нас уже есть – это борьба с распространением нацистской символики.

Мы все, наверное, помним о том, какую популярность в свое время завоевали на постсоветском пространстве, и, в том числе, в России молодежные неонацистские группировки. Местами они полностью сменили пресловутых «гопников» и неофициально контролировали целые районы.

Сегодня они в значительной мере утратили свое влияние. Однако наряду с отморозками, носящими на шее свастику, в «сито» правоохранительных органов стали зачастую попадать антиквары, торгующие монетами Третьего рейха, и активисты-антифашисты, постящие в Интернете советские плакаты времен Великой Отечественной войны.

И сейчас очень важно, чтобы талантливые и ответственные молодежные исполнители не оказались в подобной ситуации и не попали в «черные списки» просто потому, что они читают рэп...
 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире хип-хопа , Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 05:37
Гость: Трезвый

вывод. Автор поднимает на самом деле поднимает главнейший вопрос страны. Что будет с Россией через 30-40 лет когда на смену придет новое поколение? Все реформы буржуазной власти за 25 лет были направлены на уничтожение советского менталитета и укрепления власти капитала. Все это происходило и происходит путем уничтожения разума народа и превращения его в управляемое стада,то есть в общество потребителей-быдло. Таким народом легче владеть так как зомбирование лишает его возможности сопротивляться несправедливости,а так легче проводить политику его уничтожения по заказу Запада для освоения безлюдной территории бывшей великой страны. Если в народе не найдутся люди понявшее главную суть современной политики буржуазной власти и не организуют пока еще не до конца зомбированных активистов за светлое будущее России,то нас ждет тот самый кирдык о котором мечтают либерасты всех мастей на всех уровнях власти и западные их кукловоды.
По всему современная молодежь страны навсегда потеряна для созидательной жизни,а наркотики,разврат и вывихнутые мозги очень быстро превратят их в зомби и поэтому родители еще не зомбированных детей должны взять на себя их воспитание и оказать яростное сопротивление всей гнили что несет прозападная пропаганда при поддержки властей. А иначе все закончиться очень плачевно для всех на радость новым оккупантам.
28.11.2018, 04:27
Гость: Епископ Пшиш

Тот, кто понимать не желает – тот и не поймет ничего. Уговоры, не подкрепленные силой бесполезны. А чтобы они захотели понять, нужны достаточно жесткие принудительные меры.
27.11.2018, 22:22
Гость: Гость

Мне кажется с нашим народом нужно вести себя немного по-другому - сразу переходить к делу, поскольку слов и просьб он вообще не понимает. К примеру, у меня соседи поселились - складывается такое впечатление, что из лесу. Поскольку если бы они жили в городской квартире, то по крайней мере бы понимали, что стены здесь тонкие - все слышно, поэтому вести себя надо так, чтобы не мешать жить окружающим. Ну я некоторое время терпела этот балаган - у них же дети. Хотя с другой стороны, если вы не умеете воспитывать собственных детей, и они так себя ведут, тогда сдайте их в интернат. Постучала я так пару раз по стенке - не дошло. Наверное они решили, что у себя в квартире им можно делать все что угодно. Ну если можно им, тогда можно и мне. Взяла я свой магнитофон, поставила возле самой стенки, колонки направила в их сторону, и врубила на полную мощность такую противную музыку, что даже меня чуть не стошнило. И балаган сразу прекратился. Потому что я в своей квартире тоже могу делать, что захочу. Я к чему веду. Лично я в последнее время никому ничего не объясняю - с нашими людьми это совершенно бесполезное занятие. Я просто делаю так, что они сами все прекрасно понимают - не нужно даже себя этим утруждать. И главное скажу вам - очень даже эффективно...
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