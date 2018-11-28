]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Появилась информация о «черном списке» музыкантов, составленном ФСБ

11:45 28.11.2018
Появилась информация о «черном списке» музыкантов, составленном ФСБ
Сайт ФСБ © KM.RU
Материалы по теме:

Частые отмены концертов молодежных «звезд» навели юриста Павла Чикова на мысль о том, что у ФСБ есть свой черный список нежелательных исполнителей.

Поводом для такого заявления Чикова в Телеграме стал отмененный в Перьми концерт команды IC3PEAK, сообщает NewTime. Сначала местная полиция заблокировала группу на заднем дворе клуба «Кама» и не пускала к музыкантам адвоката Ольгу Бедерсон. Сотрудники полиции требовали от солистки Анастасии Креслиной и команды покинуть Пермь, предлагая вывезти за черту города.

В итоге адвоката пропустили, но концерт группы все же оказался сорван, музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. Их не задерживали, протоколы не оформлялись. Причину своих действий сотрудники правоохранительных органов адвокату пояснять отказались.

По имеющейся у Чикова информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России. «Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются» - подытожил юрист.

Напомним, что по России отменяются один за другим концерты рэпера Хаски, а в Краснодаре он даже был арестован.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2018, 16:20
Гость: Иван простак

Что касается первой группы, если бы её не запретили, то родители слушателей должны были прийти с дрынами и разогнать концерт. Потому как это музыкальная версия " синего кита", где культ смерти. Посмотрите в ютубе.
Что касается Хаски, то все сложнее. Он был на Донбассе, он наркоман. Скорее всего его задерживали по линии наркотиков. Но он записал великолепный клип с Прилепиным "надо валить", где предлагают валить тех, кто призывает валить из страны. Клип потрясающий.
28.11.2018, 15:18
Гость: Иван простак

Посмотрел первую группу IC3PEAK . Это культ смерти, дерьма и призыв уйти из этой бренной жизни. Музыкальная версия "синего кита". Их не запрещать надо их с моста сбросить надо. С Хаски сложнее. Он наркоман и скорее всего за это и был арестован. Выступал в Донбассе. Записал с Прилепиным потрясающий клип " надо валить", в том смысле что надо валить тех, кто призывает валить из страны.
28.11.2018, 13:35
Гость: Amnesty International

Страна в состоянии войны ,но некоторым пох плавают паралельно, не в Сибирь же на лесоповал...хотя в Сьера Леоне можно там белых говорят ня бифштексы ловят.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.