Появилась информация о «черном списке» музыкантов, составленном ФСБ

11:45

Частые отмены концертов молодежных «звезд» навели юриста Павла Чикова на мысль о том, что у ФСБ есть свой черный список нежелательных исполнителей.

Поводом для такого заявления Чикова в Телеграме стал отмененный в Перьми концерт команды IC3PEAK, сообщает NewTime. Сначала местная полиция заблокировала группу на заднем дворе клуба «Кама» и не пускала к музыкантам адвоката Ольгу Бедерсон. Сотрудники полиции требовали от солистки Анастасии Креслиной и команды покинуть Пермь, предлагая вывезти за черту города.

В итоге адвоката пропустили, но концерт группы все же оказался сорван, музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ. Их не задерживали, протоколы не оформлялись. Причину своих действий сотрудники правоохранительных органов адвокату пояснять отказались.

По имеющейся у Чикова информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России. «Власти внезапно занялись молодежной политикой, как умеют, как и занимаются» - подытожил юрист.

Напомним, что по России отменяются один за другим концерты рэпера Хаски, а в Краснодаре он даже был арестован.

