Михаил Рябов (MORDOR): «Экзальтированных камланий о кровавой гэбне я не разделяю»

В первый день декабря самобытная московская группа MORDOR отметит свое 10-летие

Начав на заре своего существования с индастриэл-метала, умопомрачительных костюмов с гримом и анонимных песен о человеческих пороках, команда непрестанно развивалась. В ее арсенале и песня о Великой Отечественной войне «Сталинград», и олимпийский гимн «Ступени к вершине». С каким багажом MORDOR подошел к своему юбилею? Об этом фронтмен команды Михаил «Оркус» Рябов увлекательно рассказал в интервью нашему порталу.

KM.RU: MORDOR празднует 10-летие. Если в первой пятилетке все у вас было плотненько, то сейчас как будто сбавили обороты, альбомы выходят реже?

- Просто в первой пятилетке обороты были даже слишком высокими – альбомы выходили практически год за годом, сейчас все более размеренно идём уверенной тяжёлой поступью . Ситуация в музыкальной индустрии настолько изменилась , что мы не видим смысла ждать когда будет готов весь новый альбом целиком, а публикуем песни по мере их готовности. За два года мы выпустили 4 или 5 песен сейчас на подходе ещё одна и тд.

KM.RU: Каким курсом, на твой взгляд, движется сейчас MORDOR – в плане саунда, концепции и т. п. ?

- Ты знаешь, этот курс непредсказуем, поскольку мы всегда приветствовали именно спонтанность и работу на ощущениях. Что получается, то и получается. Есть абсолютно неожиданные для нас вещи – особенно как раз в новом периоде.

KM.RU: Значит, от немецкой волны вы отошли?

- Смотря что понимать под немецким звучанием. Мы приверженцы жёсткого и брутального вектора, но ведь он не обязательно должен быть таким прямолинейным как в первых наших альбомах, возможны и более сдержанные, но не менее интересные варианты и нестандартные для нашей музыки решения, в новых песнях мы спокойно задействовали контрабас и духовые инструменты например. Если бы нам предложили это во время записи «Гламура» (первый альбом группы 2008 года) мы бы покрутили пальцем у виска (улыбается).

KM.RU: Сингл «Хочется грязи», где как раз и используется контрабас, вообще выбивается из всего, что делал MORDOR до этого. Такой панк-джаз, но более жесткий…

- Согласен. Ну, вот написалась такая песня. Честно говоря, поначалу я даже не знал, куда ее деть и что с ней делать. Ну совсем не мордорская песня вроде бы, писал я ее под акустическую гитару, в отличии от всех остальных песен, что и определило во многом ее звучание. Зато ее можно как раз исполнять под одну гитару, а таких песен у нас совсем немного. Думал отложить ее , но потом я все-таки решил, что Mordor и такое сдюжит) и мы с нашим гитаристом Сергеем Левитиным вместе довели ее до ума. Сначала были мысли как-то ее утяжелить и доработать в нашем привычном стиле. Но потом Серега предложил сохранить то, что в ней было изначально заложено и сделал практически джазово-блюзовую аранжировку. Получился MORDOR-джаз (улыбается). И мы, кстати, к ее записи и привлекали замечательных джазовых музыкантов.

KM.RU: Когнитивного диссонанса у приглашенных музыкантов не было?

- Да нет (смеется). Мы раздвигаем рамки и будем пытаться делать это и дальше при желании. В этой песне и текст здорово отличается атмосферой от большинства моих текстов.

KM.RU: На концертах ее будете исполнять?

- Уже играем вовсю!

KM.RU: Еще одна ваша новинка, представленная относительно недавно – «Порох». Но она, в отличие от «Хочется грязи», вышла более традиционно мордорской по звучанию.

- Мне кажется, «Порох» скорее по тексту отличается от того, что мы делали раньше. Он, как раз открыл эру «человечного Мордора» (улыбается).

KM.RU: Эпизод из «Пороха» с просмотром телепередачи про здоровье субботним утром автобиографичен?

- Абсолютно! Это просто эпизод из моей жизни. После какого-то концерта с продолжением, я проснулся чуть живой и тут же получил стремительную лекцию о вреде пьянства от Малышевой. У меня было полное ощущение, что она обращалась конкретно ко мне (смеется).

KM.RU: Еще одна новинка – «Маргинал». Многие считают это слово ругательным, а ты вернул ему исконный смысл: человек, который, находясь вне социума, смотрит на него критично.

- Ну, думаю не только мы с тобой знаем истинное значение слова «маргинал», но, в целом да, сегодня оно имеет исключительно негативную окраску и обозначает человека опустившегося. Но ведь из социума можно вырваться не только вниз, но и наверх! «Маргинал» мне лично очень нравится, что происходит со мной редко. Как то получилось высказаться почти по всем волнующим меня вопросам. Конечно, там много и юмора. Не всё так печально, а, может быть, всё ещё печальнее.

KM.RU: Откуда взята цитата из «Маргинала» про «философа», который «с похмелья сказал: Мир, словно поезд летит с откоса – так радуйся, что опоздал»?

- Это мой собственный внутренний философ. Цитата из беседы с самим собой (смеется).

KM.RU: Кстати, на мой взгляд, у «Маргинала» есть переклички с вашей ранней песней «На дне».

- Конечно, есть.

KM.RU: Ну и совсем новая ваша песня – «Партизаны».

- Веселая и бодрая вещь получилась, а по тексту почти русская народная сказка (улыбается). Удивительно, что даже такие, крайне простые и задорные песни не берут на радио. Ни «Хочется грязи» , ни «Партизаны» в эфир мейджоров не попали.

KM.RU: Грязь и эфиры – понятия, с точки зрения радиобоссов, несовместимые.

- Грязи-то там как раз полно (общий смех). Ну да ладно. Это бизнес, там свои критерии. Зато у этих песен счастливая судьба в интернете. Их скачивают, их прослушивают. В этом плане мировая паутина – просто спасение для музыкантов. Кстати, есть станции которые отбирают в эфир песни путём голосования среди слушателей, вот там все наши песни проходят в эфир. Интересно (улыбается).

KM.RU: А что говорят коллеги про новые песни?

- В целом, на протяжении всех 10 лет и даже совсем первые наши демо, я при возможности показывал Константину Кинчеву, и за эту возможность, как и за многое другое, и я конкретно, и весь MORDOR ему дико благодарны. Он всегда очень внимательно все прослушивает и высказывает своё мнение абсолютно честно, с конкретными замечаниями и пожеланиями. И уж если ему что то не нравится, то он это прямо скажет. Я, конечно, могу внутренне не соглашаться, спорить, но каждый раз, какую-то нужную и важную деталь для себя из таких разговоров выношу. И надеюсь что учусь. Ну вот Константину три из четырёх последних песен понравились. А про «Партизан» он сказал, что наверное ее бы похвалил Высоцкий, будь он жив, имея в виду, что там, конечно, сильнейшее подражание Владимиру Семеновичу. Это как то на подсознательном уровне у меня произошло.

KM.RU: Год назад Глеб Самойлов сетовал, что нынешнее поколение Высоцкого не знает. Кто-то даже у него спросил: «А что это ты слушаешь – Вертинского?».

- Я бы не сказал, что нынешняя молодежь Высоцкого не знает. Современное поколение – это как раз дети своих родителей, от вкусов которых действительно многое зависит. Мои дети Высоцкого знают. Нравится или не нравится – другой разговор. Но вот уверен, что правильно воспитанный русский человек (русский – это я не о крови, а о состоянии души) рано или поздно придёт к Высоцкому.

KM.RU: Не являются ли «Партизаны» реакцией на все эти запретительные инициативы, которые со всех сторон на нас сыплются?

- Отчасти да, но, скорее всего, это реакция на то же самое дичайшее лицемерие и полную коммерциализацию любого вопроса, каким бы он ни был. Вопрос здоровья? Сделаем на этом бизнес. Вопрос болезни? То же самое. Рождение – бизнес, смерть – бизнес, рок-н-ролл – бизнес. Все бизнес и абсурд. А на все эти «запрещения» я, честно говоря, не обращаю внимания. Но это все слишком серьёзно звучит. Песня то попросту смешная-

KM.RU: Но на это трудно не обращать внимания, когда кольцо смыкается всё теснее.

- Но это тоже имеет право быть в обществе. Кто-то будет пытаться запрещать, кто-то будет раздражаться из-за этого, а кто-то не будет обращать на это внимание и смеяться над этим. Хорошо, что это всё есть. Потому что раньше бы запретили – и всё. А сейчас есть какая-то реакция. Поэтому я считаю, что «запретители» имеют такое же право быть, как и те, кто им противостоит. Все цветы должны расти. Даже самые дурно пахнущие.

KM.RU: Ну вот, например, депутат Милонов предлагает запретить певицу Монеточку…

- Про Монеточку ничего не знаю. Но вот история с Хаски достаточно показательна. Сначала идиоты-запретители что-то пытаются запретить и с помощью каких то ухищрений им это удаётся, потом понятное дело концерт на улице, помятая машина и уже есть состав за что принять. Потом всеобщий хайп и хватание за сердце. Понятно, что Хаски отпускают, но уже успевает пройти довольно приличный концерт в его поддержку. Кто остался в идиотах? Запретители. Сделают выводы? Нет конечно. Но у меня вопрос и к тем кто за сердце хватался с криками: «Завтра придут за вами!». Вы если не хотите, чтобы за вами пришли, пойте песенки как Коля Басков, там другая побочка, но уж запрещать и крутить никто не будет.

Музыкант – он немного разбойник, на мой взгляд, и если он говорит резкие вещи и живет так, как хочет, общество его отвергает, а власть давит. И он это осознает изначально. Правила такие. Расскажите про попытки отмены концертов и наезды полиции Киту Ричардзу или Оззи Осборну, Мерлину Мэнсону или Кинчеву да и многим другим проплачьте про мракобесие и прессинг (смеется). Про американских рэперов и говорить не приходится, но там другая история. Так что за истерика-то? Хочу сказать, что я купил билет на концерт в поддержку Хаски, мы все равно условно в одной банде с ним, а не с запретителями. Не пошёл потому, что мне там просто слушать было нечего. Так что я конечно против всей этой дебильной своры держиморд, но и экзальтированных камланий о кровавой гэбне не разделяю.

KM.RU: Завершая тему ваших новых песен, давно хотел спросить. Еще на этапе альбома «Жажда» ты рассказывал о готовящейся песне и «русской инквизиции» времен Иоанна Грозного. Какова ее судьба?

- Что-то я ее никак не допишу. Могу сказать, что из ее начала родилась в итоге песня «Бесы». По крайней мере, вот этот частушечный размер и гитарный риф, изначально предполагался к использованию в песне про инквизицию.

KM.RU: Мы много говорим о музыкальных и идейных переменах в вашей группе. А с чем связана твоя радикальная смена имиджа?

- По большому счету, ни с чем. Просто надоело. Потом уже подгонял под неожиданное своё преображение и свое сценическое поведение и костюм и т. д (улыбается). Но не наоборот.

KM.RU: Почему так мало слышно о вашем совместном кавере на песню группы «Кино» с немцами Tanzwut «Я объявляю свой дом безъядерной зоной»?

- Потому что нам не дали авторские права. Кто-то выложил кавер в интернет, но издать мы его не можем.

KM.RU: Как родилась идея кавера и тандема?



- Мы должны были играть на фестивале «Кинопробы». Tanzwut тоже, а мы давно дружим. Много раз играли вместе. На этом фестивале все играют хотя бы один кавер на песню Цоя. Ребята из Tanzwut предложили сделать это вместе. Надо сказать, что они очень хорошо разбираются в русской музыке и любят ее. В итоге решили взять песню о, к сожалению, актуальном ныне балансе на грани войны. И тут произошла одна интересная вещь, ведь, как я читал, когда Цой писал «Безъядерную зону», он явно держал фигу в кармане, потому что мы все были задавлены бесконечными официозными фестивалями за гуманизм и дело мира. Все было очень формально и все прекрасно понимали, что это просто кондовая эксплуатация темы. И когда ему предложили выступить на одном из фестивалей, но обязательно с антивоенной песней, он написал «Безъядерную зону» причём в первой же строке дезавуировав весь стеб этой песни: «В этом мотиве есть какая-то фальшь». Прошло время и все настолько изменилось, что когда мы начали делать эту песню, мы неожиданно поняли, что сейчас-то все это не смешно. Белее того, когда такую песню поют русские и немцы, получается все ещё более пафосно и серьезно. Честное слово-это не мы виноваты - это время такое! (невесело усмехается). Аранжировку песни сделал Сергей Левитин, и мы записали нашу часть в Москве, на студии Вити Фарафонтова, потом получили немецкую часть и все соединили. Нам результат нравится. Но в отсутствие разрешения, издавать песню не будем, разумеется.

KM.RU: Цой вообще не сдает своих позиций, а становится все более актуальным.

- Так же, как и Высоцкий. Титаны всегда актуальны. Каждый занимает свою, лично изобретённую нишу – никаких штампованных кумиров. Гребенщиков, Кинчев, Цой и Шевчук – это атланты, которые держат небо русского рока, прости за пафос. И каждый своеобразен и отличим. Ведь ты сразу поймёшь кто играет «Алиса» или «Аквариум», «ДДТ» или «Кино».

KM.RU: Ну а Майк Науменко, который сейчас вновь неожиданно оказался на гребне волны?

- Ну конечно и Майк. Да почти все группы того времени были оригинальны и интересны и таковыми и остались по сей день. Под «волной» ты имеешь в виду фильм о нем? Потому, что мне кажется, что я как слушал «Зоопарк», так и слушаю время от времени, вне зависимости от разных фильмов – и никакие «волны» здесь не влияют.

KM.RU: Ну да, речь была, конечно, о «Лете» Кирилла Серебренникова… Кстати, как тебе фильм?

- Начал смотреть, но чего-то как-то не пошло. Просто стало скучно. Определенное предубеждение против этого фильма у меня, конечно было. Но если бы зрелище меня увлекло, я бы смог абстрагироваться. Однако этого не произошло.

KM.RU: Как-то можешь прокомментировать шумиху вокруг дела Серебренникова?

- Вполне понятно – потому что человек публичный и талантливый, а обвиняется в достаточно обыденном человеческом преступлении. Я бы много, что сказал о его работах, взглядах и подходах, будь он на свободе, но сейчас я ему, в любом случае, желаю скорейшего завершения этого сложного периода жизни. Как впрочем и всем, кто по тем или иным причинам лишён в данный момент свободы.

KM.RU: В одном из прошлых наших интервью ты сетовал, что тебя часто засасывает в водоворот всевозможных интернет-полемик. Сейчас с этим дело обстоит так же?

- Нет, слава Богу! Конечно, какая-то совсем глупая реакция на совсем глупые фейки меня порою цепляет и я периодически пытаюсь туда влезть и что-то сказать. Но уже я научился останавливаться. Хорошо, что появился опыт в этом плане. Я понял, что многим людям нравиться демонстрировать фейковые переживания на фейковые новости. Все всё прекрасно понимают, но такие правила игры в этой пластиковой реальности.

KM.RU: А как ты воспринял информацию об угрозе церковного раскола?

- Оркус из Мордора о церковном расколе – это попахивает сенсацией (смеется). Не знаю, кому может быть интересно мое мнение, особенно по этому вопросу, но если сиюминутные и вполне очевидные политические интересы будут основными при принятии Константинополем решений, раскол неминуем. И как бы это не было печально, но это будет правильно.

KM.RU: Мало оптимизма внушает и ситуация в ДНР и ЛНР. Что можешь сказать на эту тему?

- Снова у микрофона политолог из Мордора (улыбается). Если серьезно всё это ужасно. Гибнут люди. Женщины, старики, дети. Тут всего два варианта – силовое и решительное развитие. Признать, заключить необходимые договоры и взять под защиту. Лично я за этот вариант. Ну, или сказать честно: нет, не поможем, сами разбирайтесь. Чтобы люди не рассчитывали и уже сообразно этому принимали решения. Я уверен, что они не сдадутся, но стратегически важно знать, на что рассчитывать дальше. А мы, как я вижу, ни туда не сюда. И это крайне нечестно по моему мнению.

KM.RU: Есть ли ощущение раскола в рок-среде по украинскому вопросу?

- В целом, как мне кажется, нет. Хотя его усиленно провоцируют два крайних полюса, которыми являются даже не музыканты, а какие-то самоназначенные специалисты, просто таки гипнотически навязавшие обществу миф о собственной компетенции. Вот они делят музыкантов на своих и чужих и в зависимости от собственных политических пристрастий ставят им плюсы и минусы. Так вот, они достали до тошноты. Как и сам так называемый «украинский вопрос». Мы уже о жизни какого-нибудь условного Мариуполя знаем больше, чем о жизни условного нашего Смоленска! Сколько можно-то?!

KM.RU: Если возвращаться к группе к группе MORDOR и изменениям за последние пять лет, то гитарист Сергей Левитин параллельно вновь стал играть в «СерьГе», с которой начинал. У тебя нет ревности?

- Слушай, но мы же и изначально где то ещё работали. Большинство музыкантов в разных проектах, в принципе. Это нормально. Наш барабанщик – Алексей Портнов – также играет в «Монгол Шуудане»,Ю например. А Алик Исмагилов играл параллельно в каких то панк-проектах. Пока все вполне сочетается и, более того, в чем-то даже нам всем помогает. В принципе то, что мы 10 лет вместе – это маленькое, а может и большое чудо. Мы все те еще кренделя, но, возможно, именно поэтому нам и интересно вместе. И если бы не было хоть одного из нас, то и группы бы такой не было попросту. Причем, я говорю не только о музыкантах, но и обо всех-всех людях, создававших мир «Мордора» -художниках по костюмам, гриму, свету, звукорежиссерам, техническим и административным службам, пиротехникам, нашему директору Алексею Ларину и, конечно, нашим фанатам! Каждый вложил свой талант в общую мозаику. Вместе мы - «Мордор», ну а кто где чего помимо Мордора – абсолютно не важно.

KM.RU: Чем порадуете 1 декабря в клубе RED на концерте в честь 10-летия MORDOR?

- Шоу будет, естественно, и оно маст гоу он. Что касается гостей, то как-то все-все-все оказались в этот период заняты – такие насыщенные даты. Но я думаю, что мы как-то и сами управимся. Обязательно сыграем все новые песни, ну и разные сюрпризы никто не отменял!

Фото предоставлены пресс-службой группы