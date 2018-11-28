Именем Летова решили назвать омский аэродром

15:20

Эпопея вокруг кандидатуры Летова в проекте «Великие имена России» разрешилась неожиданно: его именем назовут аэродром Омска, но маленький и частный.

Такой чести удостоился аэродром Поповка для малой авиации, расположенный в 15 километрах от Омска, сообщает ТАСС. Подобное решение принял владелец аэропорта Александр Анисимов. «Как бы кто ни относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. <…> Мы просто хотим увековечить его имя», — рассказал Анисимов.

Церемония переименования аэродрома Поповка пройдет 30 ноября 2018 года. Анисимов заявил, что уже готовит документы для Росавиации, чтобы новое название официально утвердили. Он также планирует возвести на территории аэродрома памятник лидеру «Гражданской Обороны».

Ранее именем Летова предлагали назвать аэропорт его родного Омска в рамках проекта «Великие имена России», запущенного для выбора новых названий для 47 аэропортов страны. Но организаторы акции отказались включить имя покойного музыканта в финальный этап голосования конкурса.

