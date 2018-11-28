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Именем Летова решили назвать омский аэродром

15:20 28.11.2018
Именем Летова все-таки решили назвать омский аэродром
Фото с сайта gr-oborona.ru
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Эпопея вокруг кандидатуры Летова в проекте «Великие имена России» разрешилась неожиданно: его именем назовут аэродром Омска, но маленький и частный.

Такой чести удостоился аэродром Поповка для малой авиации, расположенный в 15 километрах от Омска, сообщает ТАСС. Подобное решение принял владелец аэропорта Александр Анисимов. «Как бы кто ни относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. <…> Мы просто хотим увековечить его имя», — рассказал Анисимов.

Церемония переименования аэродрома Поповка пройдет 30 ноября 2018 года. Анисимов заявил, что уже готовит документы для Росавиации, чтобы новое название официально утвердили. Он также планирует возвести на территории аэродрома памятник лидеру «Гражданской Обороны».

Ранее именем Летова предлагали назвать аэропорт его родного Омска в рамках проекта «Великие имена России», запущенного для выбора новых названий для 47 аэропортов страны. Но организаторы акции отказались включить имя покойного музыканта в финальный этап голосования конкурса.
 

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Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 16:12
Гость: Слава**

Вообще то,это чья то глупейшая идея!Если называть,то новые. А старым уж лучше оставить те,к которым привыкли. А то получается не совсем корректно. В каждом городе есть много заслуженных и достойных! А может быть и дерьмо молучиться. Допустим в двух городах аэродром назовут ,именем Игоря Курчатова. Вот и получится мы приземляемся в аэропорту Курчатова города Москвы. А где нибудь рядом, в Саратове ,тоже самое но с названием города Саратова. Веселуха пойдёт.
28.11.2018, 15:57
Гость: Нельзя

так валюнтаристски подходить к переименованию. Максимум через 5 лет, даже кто знал этого летова, забудут его, и что снова переименовывать в честь какого нибудь рэпера гнойного?
28.11.2018, 15:50
Гость: А кто

это?
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