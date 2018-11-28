Глеб Самойлов и The Matrixx, 2 декабря, «Известия Hall»

16:18

Все хиты «Агаты Кристи» в исполнении Глеба Самойлова прозвучат на единственном концерте в Москве 2 декабря в клубе «Известия Hall»!

Тысячи сердец поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика «Агаты Кристи», ставшая впоследствии визитной карточкой легендарного коллектива. Тёмные воды почти гипнотических мотивов и эпатажной эстетики группы, манящие табуированностью лирические сюжеты – более изощренного искушения декадансом, кажется, не знала русскоязычная музыкальная сцена.

Глеб Самойлов решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи». Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт», «Опиум для никого», «Секрет», «В интересах революции», «Чёрная луна», но и диковинные раритеты, вроде «Бесса мэ», «Вольно!» и «Гномы-Каннибалы». В концерте также примут участие специальные гости – музыканты «Агаты» разных лет.

Только на один вечер душа знаменитых полотен Глеба Самойлова времён «Агаты Кристи» материализуется на сцене, чтобы вновь безраздельно владеть эмоциями поклонников.

Предстоящий 2 декабря концерт в клубе «Известия Hall» позволит не только по-новому открыть для себя «тёмную сторону» творчества любимой группы, но и станет настоящим праздником для истинных ценителей обречённой, но столь притягательной эстетики декаданса.

Глеб Самойлов приглашает всех поклонников «Агаты Кристи» 2 декабря в «Известия Hall». Только один концерт. Добро пожаловать на Тёмную Сторону!

