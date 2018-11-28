Вручение Российской национальной музыкальной премии «Виктория». 7 декабря, Кремлевский дворец

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7 декабря в Государственном Кремлевском дворце четвертый год подряд состоится торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Победителей в 15 номинациях выбирают профессионалы: артисты, композиторы, продюсеры, музыкальные критики, звукорежиссеры, а за соблюдением правил голосования наблюдает независимый аудитор – британская компания Ernst&Young.

Кто из наших музыкантов окажется на коне в этом году, все – и зрители, и участники, и даже организаторы Премии – узнают только непосредственно во время церемонии.

Премия «Виктория» была основана Фондом поддержки отечественной музыки, учрежденным Академией российской музыки, осенью 2015 года и вручается за высшие достижения по итогам прошедшего года.

Академики Российской национальной музыкальной премии «Виктория» – ведущие представители российской музыкальной индустрии: Николай Басков, Михаил Гуцериев, Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, Юрий Костин, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Денис Мацуев, Константин Меладзе, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Максим Фадеев и многие другие.

В этом году перед гостями Премии выступят группы БИ-2, Филипп Киркоров, Баста, Полина Гагарина, Дима Билан, Елена Темникова, Леонид Агутин и другие популярные исполнители.