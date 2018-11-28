]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Легенды Ретро FM. 8 декабря, СК Олимпийский

21:51 28.11.2018

В предновогодние дни у многочисленных поклонников Ретро FM будет ещё один повод отметить 15-летний юбилей любимой радиостанции – долгожданное супершоу «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» в «Олимпийском»

Главное ностальгическое событие года в России на этот раз состоится в субботу 8 декабря 2018 г.

Уже в четырнадцатый раз праздник золотых хитов соберёт на крупнейшей концертной площадке Москвы всех желающих совершить увлекательное и полное сюрпризов музыкальное путешествие во времени!

Свои лучшие песни споют самые яркие отечественные и зарубежные звёзды 70х, 80х и 90х: C.C.CATCH, ЮРИЙ ШАТУНОВ, ARABESQUE, МИХАИЛ БОЯРСКИЙ, OTTAWAN, КОМБИНАЦИЯ, JOY, САМОЦВЕТЫ и многие другие. Впервые на сцену фестиваля «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» выйдут ВЛАДИМИР КУЗЬМИН, SANTA ESMERALDA, КАЙ МЕТОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВ и группа «РОНДО».

Всех, кто придет 8 декабря в «Олимпийский», ожидает настоящее шоу мирового уровня, которое запомнится надолго и станет отличным подарком для всей семьи! Не упустите уникальный шанс попасть на всенародный праздник, спеть вместе с артистами любимые песни нескольких поколений и почувствовать новогоднее волшебство!

Спешите занять лучшие места в «Олимпийском» - ведь такое событие бывает только раз в году!

Приходите 8 декабря на «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 2018» - единственный фестиваль, где вас ждут суперзвёзды и суперхиты 70х, 80х и 90х!

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу и представления в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.