Янка и Великие Октябри «Выступление в ДК Железнодорожник»

Исполнитель: Янка и Великие Октябри, Название: «Выступление в ДК Железнодорожник», Стиль: пост-панк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Пристойно изданных записей электрических концертов Янки Дягилевой раз, два и обчелся. И все они являются жуткими раритетами. Навскидку вспоминаются два: диск «Деклассированным элементам» и кассета «Концерт в Кургане». Возможно дело в малом количестве сохранившихся артефактов, но не исключено, что сказалась репутация Дягилевой как сугубо акустической певицы, который полнокровные рок- или панк-аранжировки только вредят.

Подобное ошибочное мнение начисто опровергается неизвестным концертником Янки и ее группы «Великие Октябри» в тюменском ДК «Железнодорожник» на фестивале нетрадиционной советской песни. Легко себе представить, как могло родиться такое диковатое название мероприятия. В 1989-м, несмотря на перестроечные времена, рок находился на полулегальном положении, особенно – в отдаленных регионах СССР, И дабы не выслушивать лишние вопросы и претензии от чиновников, организаторы порою прибегали к таким вот нелепым формулировкам.

Все меры предосторожности явно оказались бесполезными, когда на сцену вышли «Великие Октябри». Янка представила максимально бескомпромиссный сет, который вряд ли можно было ожидать от скромной и нескладной сибирской девочки, не очень-то и привыкшей к такому формату. Первая же песня «На черный день» моментально затягивает слушателя в водоворот гаражно инстустриального саунда. Гитара Сергея Заленского в паре фрагментов взвизгивает совсем по-бабьи, но в остальное время парит в горделивой обособленности от атакующего баса Аркадия Кузнецова и уверенных барабанов Аркадия Климкина.

«Великие Октябри» сразу же делают ставку на шаманство. Цельность впечатления для них дороже проработки всех нюансов. В итоге слушатель даже не сразу успевает переключить восприятие на вторую – более спокойную – песню «Особый резон», потому что, несмотря на все скорбные вокализы Янки, у инструменталистов по-прежнему «колесо вращается быстрей». В следующих песнях Янка поддерживает их боевой настрой оглушительным визгом.

Однако по-настоящему она взрывается после «Декораций». «Эй, добавь гитару в мониторы!» - дерзко, но тщетно взывает она к звукорежиссёру, и это жутковатое «эй-эй» в итоге повисает в какой-то воистину вселенской пустоте. Неудивительно, что следующую «Мы по колено», она даже не пропевает, а проплакивает с таким отчаянием, будто её ведут на расстрел. Под финальные «Продано» и «Домой» на заклание ведут уже слушателя.

Короткий и энергичный концертный сет дополнен крайне неформатным интервью с Евгением Колесовым, Янкой Дягилевой и Сергеем Зеленским по поводу… захвата первым квартиры в заброшенном доме. Любители панк-культуры и сквотов узнают из этой сюрреалистической беседы для себя много нового, но Янка здесь присутствует совсем уж эпизодически, изредка вставляя исполненные жалости репликах о комнатах, в которых живут по 8 человек.

Как это обычно бывает у Bull Terrier, оформлен диск по высшему разряду. Сопроводительный текст в диджипаке начертан белым по белому глянцевым напылением, сигнализируя о том, что достоинства этой записи открываются не сразу, но когда откроются – иной красоты и не захочешь. Диджипак имеет форму креста, который, в отличие от поминаемого в «Декорациях», отнюдь не фальшив, а служит достойным мемориалом исполнительнице.