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Владимир Спиваков готовит концерт к 100-летию Александра Солженицына

11:16 29.11.2018
Спиваков сыграет к 100-летию Солженицына
Владимир Спиваков. Стоп-кадр с YouTube
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Выступление, приуроченное к 100-летнему юбилею Александра Солженицына, пройдет в Светлановском зале ММДМ 16 декабря.

Концерт состоится при участии маэстро Владимира Спивакова, сына писателя – пианиста и дирижера Игната Солженицына, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Особенным событием этого концертного сезона Дома музыки станет декабрьский концерт, который будет посвящен выдающемуся писателю, гуманисту и человеку, который обожал Россию сердцем, не только словами!» – говорит Владимир Спиваков.

В этот вечер прозвучат шедевры мировой классической музыки, а также одно из последних произведений петербургского композитора Юрия Фалика. В основу сочинения легла «Молитва о России» из цикла прозаических миниатюр «Крохотки» (1963) Александра Солженицына. «Все читали его великие труды, но у таких мастеров и малые формы имеют значение, – говорит Спиваков. – Я не думаю, что многим известно его короткое, но актуальное произведение, которое глубоко волнует сердце – «Молитва о России». Очень рекомендую прочесть».

Сын писателя Игнат Солженицын будет солировать во Втором концерте Бетховена, который Игнат исполнял в присутствии своего отца. А во втором отделении Владимир Спиваков представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шостаковича.
 

Темы: Литература в России, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 22:33
Гость: Хмы

...который будет посвящен выдающемуся писателю, гуманисту и человеку, который обожал Россию сердцем, не только словами!» – говорит Владимир Спиваков.
Этот выдающийся гуманист просил пиндосов - Видео: Солженицын призывает Конгресс США к ядерной бомбардировке СССР
29.11.2018, 19:43
Гость: Разве можно проводить

концерт в честь иуды.
Чем в таком случае отличаемся от
хохлов, когда они прославляют бандеру.
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