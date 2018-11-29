Владимир Спиваков готовит концерт к 100-летию Александра Солженицына

11:16

Выступление, приуроченное к 100-летнему юбилею Александра Солженицына, пройдет в Светлановском зале ММДМ 16 декабря.

Концерт состоится при участии маэстро Владимира Спивакова, сына писателя – пианиста и дирижера Игната Солженицына, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Особенным событием этого концертного сезона Дома музыки станет декабрьский концерт, который будет посвящен выдающемуся писателю, гуманисту и человеку, который обожал Россию сердцем, не только словами!» – говорит Владимир Спиваков.

В этот вечер прозвучат шедевры мировой классической музыки, а также одно из последних произведений петербургского композитора Юрия Фалика. В основу сочинения легла «Молитва о России» из цикла прозаических миниатюр «Крохотки» (1963) Александра Солженицына. «Все читали его великие труды, но у таких мастеров и малые формы имеют значение, – говорит Спиваков. – Я не думаю, что многим известно его короткое, но актуальное произведение, которое глубоко волнует сердце – «Молитва о России». Очень рекомендую прочесть».

Сын писателя Игнат Солженицын будет солировать во Втором концерте Бетховена, который Игнат исполнял в присутствии своего отца. А во втором отделении Владимир Спиваков представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шостаковича.

