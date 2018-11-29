Алексей Кортнев прошелся по бесплатным парковкам на юбилейном концерте «Несчастного случая»

Концерт в честь 35-летия группы «Несчастный случай» состоялся в «Крокус Сити Холле» 25 ноября

Еще лет 15 назад Алексей Кортнев часто говаривал в интервью, что хоть Валдис Пельш из группы ушел, но раз в пять лет с «Несчастным случаем» он на сцене появляется. С тех пор ничего не изменилось, а, стало быть, есть еще в мире стабильность. В последнее воскресенье ноября команда устроила ретроспективный концерт с Кортневым и Пельшем во главе и усиленной духовой секцией в лице трубача Олега Грабака и тромбониста «Ногу Свело!» Максима Лихачева.

Хронологический принцип, в целом, соблюдался, но исключения были осознанно сделаны для первой и последней песни основной программы. Сначала группа представила новую песню «Что мы имели в виду» где сакраментальная фраза, брошенная еще в 90-х секретаршей тогдашнего издателя «Несчастного случая», обросла глобальными обобщениями в масштабе страны. В песне, например, упоминались те времена, когда нефть была по 9 баксов, украинцы были братьями, а смерть глазела на рокеров из всех щелей.

Несмотря на то, что все музыканты были облечены в белоснежные костюмы и шляпы, разыгрывали они отнюдь не идиллические сценки. Драматургия концерта была построена на постоянных пикировках Валдиса Пельша с остальными музыкантами. Скажем, предваряя исполнение «Овощного танго», он назвал эту песню лучшей во всем наследии команды, поскольку главная вокальная партия принадлежит ему. А когда Алексей Кортнев затянул оперным голосом в ней про «соловьев», Валдис замахах на него руками: мол, прочь из моей песни, «кукушонок недоделанный»!

Перед «Последними деньками в раю» в образ сварливого лидера вошел уже Алексей Кортнев, приписавший заслуги ансамбля преимущественно себе, а всех остальных назвавший «творческим персоналом». Благодаря этому в и без того длинной песне «Последние деньки в раю» появились партии остальных музыкантов, укоряющих своего «зарвавшегося» предводителя. Пельш же разыграл громкий разрыв с Кортневым, повторив свой «катастрофический уход» из группы в 1997 году. Правда, вскоре вернулся, критически оценив в новой песне о плохих танцорах хореографические навыки инструменталистов группы.

На своем юбилейном концерте «Несчастный случай» постарался пройтись по всем своим альбомам. Почему-то незаслуженно ускользнула от внимания Кортнева сотоварищи лишь последняя на данный момент номерная пластинка «Несчастного Случая» «Кранты», из которой не исполнили ни одной песни. Зато были представлены номера из спектаклей «День радио» и «День выборов». В «Снежинке» Кортнев заменил строчку о Юрии Лужкове более актуальным выпадом в адрес платных парковок. А в «Выборах» побудил спеть крамольную фразу о ненадежных кандидатах залу, мотивировав это тем, что зрителям за это все равно ничего не будет, тогда как музыкантов штрафуют за ругательные слова.

Всеохватность концерта поражала. В видеоряде, стилизованном под старый семейный фотоальбом, постоянно ощущался пульс эпохи, поскольку его авторы сумели отразить там и смутные перестроечные времена с бесконечными очередями и проломанным асфальтом, и лихие 90-е с расстрелом Белого дома, соком Zuko и спиртом Royal. А аморфную современность характеризовало упоминание о корпоративах, которые директор «Несчастного Случая» Андрей Воронцов прорекламировал, танцуя с под новогоднюю «С первого по тринадцатое.