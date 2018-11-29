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Музыка регги признана ЮНЕСКО нематериальным наследием

12:40 29.11.2018
Музыка регги признана ЮНЕСКО нематериальным наследием
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Появившееся на Ямайке музыкальное направление регги, а также херлинг – ирландская разновидность хоккея на траве — включены в список нематериального культурного наследия человечества.

На сайте организации отмечается, что музыка регги, родившаяся на Ямайке, «сначала являлась голосом маргинальных слоев, однако сегодня охватывает различные круги общества, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности» передает РИА Новости.

Ранее в среду в список нематериального культурного наследия человечества вошли искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, где происходит действие известного романа «Парфюмер», а также процесс набивки тканей и окрашивания индиго в Европе (Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Словакии).

Главной легендой музыки регги был и остается Боб Марли. В России много для популяризации этого направления сделала группа «Комитет Охраны Тепла».
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, ЮНЕСКО
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 15:52
Гость: Ося

Боб Марли много сделал для пропаганды марихуаны...
29.11.2018, 12:48
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Особо горевать не буду, но Laid Back - Sunshine Reggae послушаю.
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