Сергей Нарышкин предложил награждать рэперов грантами

12:40

Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин выступил со своеобразной инициативой поддержки молодежных субкультур.

Чиновник предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами, сообщает ТАСС. «Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» - предложил Нарышкин на заседании оргкомитета в Центральном доме художника (ЦДХ).

Со своей стороны специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами. «Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята «заводят! молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», - сказал он.

Швыдкой добавил, что власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов. «Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания», - добавил спецпредставитель президента.

