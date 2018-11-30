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Сергей Нарышкин предложил награждать рэперов грантами

12:40 30.11.2018
Сергей Нарышкин предложил награждать рэперов грантами
Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин выступил со своеобразной инициативой поддержки молодежных субкультур.

Чиновник предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами, сообщает ТАСС. «Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» - предложил Нарышкин на заседании оргкомитета в Центральном доме художника (ЦДХ).

Со своей стороны специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами. «Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята «заводят! молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», - сказал он.

Швыдкой добавил, что власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов. «Запрещающими мерами ничего не получится, мы проходили это с рок-движением: для 80-х годов там тоже была лексика, которая казалась невозможной. Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания», - добавил спецпредставитель президента.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 22:07
Гость: Да

им и не нужно. Главное, "бабла" побольше натырить, пока не прибили.
30.11.2018, 19:31
Гость: Может

награждать аргентинским "кофе"?
30.11.2018, 18:56
Гость: А Нарышкина

надыть нагорождати РЕПЕРАМИ.
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