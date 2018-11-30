«Ария» развенчала двойные стандарты и общество потребления

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Новый альбом «Арии» «Проклятье морей» получился рекордным по своему хронометражу, а в его работе приняло четверо авторов текстов.

Об этом музыканты рассказали 29 ноября на пресс-конференции в ТАСС. В альбом вошли 11 песен, среди которых есть и баллады, и тяжелые металлические «боевики». Примечательно, что на диск попала самая долгая песня в истории группы «Проклятье морей», длящаяся 12 минут 6 секунд. Автор ее музыки - бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин – признался, что устанавливать рекорд длительности он не планировал, а для группы труднее написать короткую песню, нежели длинную.

Диск «Проклятье морей» уникален еще и тем, что в работе над его текстами, помимо «старожилов» Маргариты Пушкиной, Александра Елина и Игоря Лобанова, впервые в истории группы принял участие Владислав Тарасов, написавший стихи к песне «Дым без огня» на музыку гитариста Владимира Холстинина. Последний рассказал, что доволен полученным результатом, а Тарасов терпеливо произвел ряд промежуточных правок. Особенно Холстинину понравилось переписываться с Тарасовым, который работает корректором, а поэтому обладает безупречной грамотностью. Также Тарасов известен по соавторству с Кириллом Немоляевым книги «Истерия рока».

Маргарита Пушкина призналась, что она тоже довольна тем, как Тарасов сработал на альбоме «Проклятье морей». Зная его по авторству текстов немоляевской метал-оперы «Мавзолей», Пушкина поначалу опасалась привнесения в «арийскую» эстетику неуместных шуток, но этого не произошло. К прочим авторам она тоже никакого негатива и ревности не испытывает. Пушкина может, например, не соглашаться с концепцией текстов Александра Елина «Эра Люцифера» и «От заката до рассвета», но это не мешает их добросердечным отношениям. Отлично поэтесса относится и к некоторым современным рэперам, вдохновляясь текстами группы 25/17 и Оксимирона.

Кроме того, Маргарита Пушкина обратить внимание на белорусского художника Эда Юницкого, который в итоге оформил альбом «Проклятье морей». До этого он оформлял пушекинскую метал-оперу «Окситания». Также она его видела в роли возможного оформителя альбома группы «Кипелов» «Звезды и Кресты», однако менеджмент коллектива посчитал работы Юницкого «слишком веселыми». Художник уже стал дизайнером массы западных проговых альбомов. И хотя «Проклятье морей» оказался самым тяжелым (в плане музыки) для него альбомом, он, по мнению Маргариты Пушкиной и бас-гитариста Виталия Дубинина, Пушкиной и справился со своей задачей блестяще.

Музыка «Арии» на новом альбоме, по мнению участников группы стала более разнообразной. Усложнились и тексты. Так, гитарист Сергей Попов предостерег слушателей от прямолинейных общественно-политических трактовок текста Пушкиной на музыку Хостинина «Убить Дракона», подчеркнув, что под Драконом может подразумеваться и общество потребления, и установившиеся в нем двойные стандарты.

Альбом «Проклятье морей» уже выпущен на дисках и виниловых пластинках. В скором времени не исключено и появление его кассетного издания. Помимо этого, Виталий Дубинин рассказал о возможном появлении разного рода делюксовых изданий, а также бэк-каталлоге с полной антологией группы.

В начале следующего года «Ария» отправится с «Проклятьем морей» в гастрольный тур, который начнется 15 февраля с выступления в нижнем Новгороде. Московская концертная презентация диска пройдет 23 марта в ДК Мегаспорт. Приглашены «арийцы» и на немецкий фестиваль Keep It True.

