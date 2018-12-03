АукцЫон «Это мама» (2CD + DVD)

Исполнитель: АукцЫон, Название: «Это мама», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Это мама» стал переходным альбомом в дискографии «АукцЫона», записанным в 2002-м после изнурительного перерыва. Есть ощущение, что и на момент подготовки релиза группа не была вполне готова к новым свершениям, но ей явно требовался творческий толчок, который поступил извне. Некому обеспеченному фанату коллектива во что бы то ни стало приспичило иметь у себя в коллекции 30-минутную версию песни «Фа-Фа», и он проспонсировал ее запись в питерском «Доме радио».

Как это часто бывает, сессия у «АукцЫона» вышла по принципу «каши из топора». «Фа-фа», ради которой все и затевалось, сразу у них не получилось, ее решили отложить, занявшись пока другими песнями. Когда же к ней вернулись, она обрела всего лишь 10-минутный хронометраж (вместо исходного 7-миминутного). Стоило ли оно того, решать, конечно, заказчику. Но зато, благодаря всем перипетиям, «Фа-фа» обзавелась в трек-листе альбома почетный титул «Это мама», ведь она действительно дала жизнь всем остальным песням альбома.

Диск представляет собой концертную запись, но без зрителей (по такой же модели, например, записывался первый концертник «Чижа и Со» «Live»). Такой формат способствует появлению в программе как старых, так и новых песен, и в «Это мама» данный баланс соблюден. Наряду с хорошо известными «аукцыоновскими» вещами «Самолет», «Осколки» и «Зима», здесь можно найти сольные номера Леонида Федорова, типа «Зима не будет» или «Голова-нога», а также не засвеченные ранее «Якоря» и «О погоде». Практически каждая песня оказывается длиннее своего студийного оригинала, потому что на своих живых выступлениях музыканты привыкли много импровизировать.

В каноническую версию альбома вошли 10 песен, но на деле «АукцЫон» успел тогда записать в два раза больше. Остальной материал включен во второй диск, осуществленного ныне «Геометрией» переиздания «Мамы». Здесь особое внимание уделяется материалу с альбома «Птица». Кроме того, переиздание снабжено видеобонусом с той самой сессии в «Доме радио», поражающей причудливостью ракурсов (музыканты отсняты крупно, а оператор далеко не всегда успевает вовремя переключиться на солирующего в данный момент участника). Заканчивается она песней «Спи, солдат», перед которой Леонид Фёдоров интересуется, хватит ли на нее пленки, а сам забывает слова в процессе исполнения и не особо торопится ее завершить.

Как это обычно бывает у «Геометрии», переиздание альбома «Это мама» больше похоже на волшебный ларец с различными диковаинами. Тут вам и диджипак, развертывающийся по принципу лесенки, на каждой ступеньке которой обнаруживаем стилизацию под детский рисунок с каким-нибудь участником «АукцЫона»; и большой стереомагнитик, который, конечно, жалко будет вешать на холодильник. Даже тем, кому диск «Это мама» показался в свое время проходным и необязательным, стоит обзавестись этим чудом дизайнерской мысли.