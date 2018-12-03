Алибасов и Федосеева-Шукшина приобрели дом и отправились в Финляндию

15:14

Оформившие свои отношения 20 ноября продюсер группы «На-На» Бари Алибасов и актриса Лидия Федосева-Шукшина обзавелись общим жильем.

После официального оформления своих отношений они стали жить поочередно на жилплощади друг друга, сообщает «СтарХит». Однако теперь они приобрели апартаменты в Новой Москве. Стоимость дома не афишируется.

«Посадим там помидоры-огурцы», — мечтательно произносит Бари Алибасов, однако его прерывает супруга, которая говорит, что вместо огурцов на участке будут расти цветы.

А в минувшие выходные Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина отправились в свадебное путешествие в Финляндию. Об этом продюсер сообщил в своем инстаграме, опубликовав снимок, на котором супруги обедают в поезде. «По дороге в Финляндию попытался покушать. Под этим презрительным взглядом аппетит отскочил в сторону», - подписал Алибасов снимок.

