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Кикабидзе назвал «грязными слухами» новость о своем концерте в России

18:45 3.12.2018
Кикабидзе назвал «грязными слухами» новость о своем концерте в России
Вахтанг Кикабидзе. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе болезненно отреагировал на новости российской прессы о своем выступлении на корпоративе в России.

Артист утверждает, что все это «грязные слухи» и прибавил, что через день ему приходится бывать в поликлинике, так как он уже несколько лет проходит процедуру диализа. «Даже по этой причине я бы не поехал, уже не говоря ничего о моей принципиальной позиции, - цитирует «Вечерняя Москва» интервью певца грузинскому изданию «Квирис палитра». - После 2008 года я в Россию не приезжал. Я не был ни в одном городе этой страны, ни ногой, ни рукой, ни ... <нецензурная брань>».

До этого ряд СМИ заявил о том, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе нарушил свое обещание не приезжать в Россию, выступив на частной вечеринке в петербургском ресторане «Шаляпин» за 40 тысяч евро (более трех миллионов рублей).

Кикабидзе отказался приезжать в Россию в 2008 году. Причиной стал южноосетинский конфликт.
 

Темы: Грузия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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