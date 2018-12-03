Yann Zhanchak «In Search For. Atonement. Part 1»

Исполнитель: Yann Zhanchak, Название: «In Search For. Atonement. Part 1», Стиль: пауэр-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Белорусский вокалист-универсал Ян Женчак прошел в своей профессиональной карьере прошел все мыслимые и немыслимые этапы. С шести лет осваивал альт и занимался вокалом. Чуть позже оказался в фольклорном ансамбле. Получил классическое музыкальное образование. С 16-лет пел в метал-командах, а потом попал в «Песняры» и «Лявоны».

Для кого-то участие в подобного рода ансамблях оказывается верхней планкой, но для разностороннего Женчака это было лишь трамплином. Далее у него была работа в Бахрейне, совместный акустический проект с товарищем по оружию и пение в легендарной прог-роковой группе из Тынды Azazello.

При прочих равных, Ян никогда не оставлял мыслей о персональном проекте. Его собственная команда In Search For выпускала альбомы в 2008-м и 2010-м. А с 2015-го певец плотно занялся сольным творчеством в проекте Yann Zhanchak. Подготовка первого альбома из серии «Atonement» шла, ни много ни мало, десять лет.

На самом деле, слушая этот альбом, удивляешься, что он не писался ещё дольше. Женчак исхитрился использовать все музыкальные стили, в которых пробовал себя до этого (фолк, прог, пауэр, хэви, симфо и проч.). Диск представляет собой концептуальное полотно по мотивам библейской космогонии. Например, трек «IRA», записанный одним из первых еще в 2015 году, повествует об оказавшихся на земле падших ангелах и Божественном Гневе, посланном сюда их наказать. Отсюда – перетекание атмосферного фолка в лютое гитарное рубилово в аранжировке.

Будучи связанными единой смысловой канвой, композиции очень органично перетекают в друг друга. Порою границы между ними совершенно стираются: в пределах одной песни могут присутствовать совершенно контрастные фрагменты, а между соседними треками обнаруживаются переклички, скажем, на уровне аранжировки. Слаженно работают и специально приглашенные вокалисты (среди них – Петр Елфимов) и вокалистки, играющие роли грехов. Альбом лучше воспринимать целиком и полностью, но если рекомендовать какие-то конкретные песни, то можно выделить «White to Black» и «Face to Reality».

Есть ощущение, что во второй части альбома, которая должна выйти в 2019-м, Женчак нас удивит еще больше. Хотя будет логично, если по мотивам этих двух релизов будет поставлена метал-опера.

