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«Во Времени» и Александр Логунов, 6 декабря, «Массолит»

20:57 3.12.2018
«Во Времени» и Александр Логунов, 6 декабря, «Массолит»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В четверг 6 декабря Николай Подорольский с акустическим составом группы «Во Времени» и Александр Логунов сыграют совместный концерт в клубе «Массолит»!

В репертуаре группы «Во Времени» есть композиции полные драйва, искрящего напряжения, есть баллады и песни-откровения. Тема времени возникает и в попытке ответить на вопросы, которые ставит жизнь, и в переживании тех или иных событий и ощущений, и в осмыслении самого понятия времени.

Александр Логунов – поэт и рок-сказитель, представитель творческого сообщества, сложившегося на рубеже веков в подмосковном городе Чехове и известного ныне как «чеховская волна» авторской песни. Его творчество с трудом поддаётся классификации в рамках какого-то жанра. Здесь и отчётливые фолково-былинные мотивы, и качественная «авторская песня», и традиционная роковая жёсткость подачи, и необычный голос. Но главное – невероятной силы текстовый материал.

Адрес: м. Сухаревская, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 1.

Вход с Ананьевского переулка, НЕ со двора.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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