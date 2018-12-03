«Во Времени» и Александр Логунов, 6 декабря, «Массолит»

20:57

В четверг 6 декабря Николай Подорольский с акустическим составом группы «Во Времени» и Александр Логунов сыграют совместный концерт в клубе «Массолит»!

В репертуаре группы «Во Времени» есть композиции полные драйва, искрящего напряжения, есть баллады и песни-откровения. Тема времени возникает и в попытке ответить на вопросы, которые ставит жизнь, и в переживании тех или иных событий и ощущений, и в осмыслении самого понятия времени.

Александр Логунов – поэт и рок-сказитель, представитель творческого сообщества, сложившегося на рубеже веков в подмосковном городе Чехове и известного ныне как «чеховская волна» авторской песни. Его творчество с трудом поддаётся классификации в рамках какого-то жанра. Здесь и отчётливые фолково-былинные мотивы, и качественная «авторская песня», и традиционная роковая жёсткость подачи, и необычный голос. Но главное – невероятной силы текстовый материал.

Адрес: м. Сухаревская, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 1.

Вход с Ананьевского переулка, НЕ со двора.

