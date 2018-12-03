]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Пригожин попросил не травить Ротару за отказ от участия в «Песне года»

12:46 3.12.2018
Пригожин попросил не травить Ротару за отказ от участия в «Песне года»
Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

София Ротару отказалась от участия в российском поп-фестивале «Песня года».

Точной причины не озвучено, но новость об этом появилась в тот день, когда президент Украины Петр Порошенко запретил российским мужчинам въезд на Украину. Кроме того, Ротару отменила и новогодние корпоративные выступления в нашей стране. Из этого многие сделали выводы о том, что гражданка Украины София Ротару либо боится поездками в Россию вызвать гнев украинских властей, либо игнорирует нас из идейных соображений.

Сразу же появились призывы лишить Софию Ротару всех званий и не пускать больше в Россию вообще. Но их не поддержал патриотично настроенный продюсер Иосиф Пригожин. «Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! – сказал он Газете.Ру. - Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом».

Также Пригожин сравнил президента Украины Петра Порошенко с Адольфом Гитлером. По мнению Пригожина, Порошенко «стравил два народа», как это сделал глава Третьего Рейха. Продюсер подчеркнул, что София Ротару – очень порядочный и уважающий традиции человек, которого «заклевали». «Ни один президент Украины такого себе не позволял. Если при Януковиче народ вышел на улицы, чтобы выразать протест, то сегодня даже выйти не дают – убивают сразу. Порошенко можно сравнить только с Гитлером, он точно также стравил два народа. Поэтому я призываю всех не осуждать Ротару».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире поп-музыки, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2018, 16:07
Гость: вот

а вот это правильно
03.12.2018, 16:01
Гость: Товарищ Сухов

Это не новость: деятели искусства очень часто были подстилками для власть имущих. Ротару - одна из них.
03.12.2018, 15:36
Гость: Лёха Киев

Пригожин высказался как истинный ариец )))))
Все комментарии (13)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.