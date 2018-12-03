Пригожин попросил не травить Ротару за отказ от участия в «Песне года»

12:46

София Ротару отказалась от участия в российском поп-фестивале «Песня года».

Точной причины не озвучено, но новость об этом появилась в тот день, когда президент Украины Петр Порошенко запретил российским мужчинам въезд на Украину. Кроме того, Ротару отменила и новогодние корпоративные выступления в нашей стране. Из этого многие сделали выводы о том, что гражданка Украины София Ротару либо боится поездками в Россию вызвать гнев украинских властей, либо игнорирует нас из идейных соображений.

Сразу же появились призывы лишить Софию Ротару всех званий и не пускать больше в Россию вообще. Но их не поддержал патриотично настроенный продюсер Иосиф Пригожин. «Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! – сказал он Газете.Ру. - Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом».

Также Пригожин сравнил президента Украины Петра Порошенко с Адольфом Гитлером. По мнению Пригожина, Порошенко «стравил два народа», как это сделал глава Третьего Рейха. Продюсер подчеркнул, что София Ротару – очень порядочный и уважающий традиции человек, которого «заклевали». «Ни один президент Украины такого себе не позволял. Если при Януковиче народ вышел на улицы, чтобы выразать протест, то сегодня даже выйти не дают – убивают сразу. Порошенко можно сравнить только с Гитлером, он точно также стравил два народа. Поэтому я призываю всех не осуждать Ротару».

