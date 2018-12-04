Кирилл Немоляев, Артур Беркут и Валерий Скородед помогли исполнить давнюю мечту лидера «Сектора Газа»

Концерт «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою» состоялся в «ГлавКлубе» 30 ноября

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Юрия «Хоя» Клинских помнят и любят до сих пор, и это не может не радовать. С годами его популярность только растет. Несколько лет подряд в Москве проводятся грандиозные фестивали памяти лидера «Сектора Газа», вызывающие неизменный ажиотаж. Так, год назад вместительный клуб «ТеатрЪ» зрители брали штурмом, а на его сцене отметились с мемориальными сетами такие знаковые для отечественного панк-рока группы, как «Монгол Шуудан», «Х.З.» и «Красная Плесень».

Повторять в этом году тот же самый формат многочасового фестиваля было бы глупо, и организаторы концерта «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою» решили сосредоточиться на эксклюзивном представлении панк-оперы «Кащей Бессмертный», существовавшей до сих пор только в студийном варианте. Впервые фрагменты «Сказки» (именно так неформально называется этот проект) были показаны в декабре 2015-го в клубе «Стадиум» на концерте, когда Глеб Самойлов и Юлия Коган разыграли в лицах «Арии Ивана и Лягушки» и «Арию Василисы Прекрасной».

На сей раз панк-оперу «Кащей Бесссмертный» представили от и до, включая стихотворные интермедии между песнями в исполнении Ильи Нарежного из «Красной Плесени». Надвинув на глаза объемный капюшон, он читал с планшета о «делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой», и очень был похож то ли на Нейромонаха Феофана, то ли на Смерть из детских театральных постановок.

Музыкальное сопровождение «Сказки» обеспечила официальная трибьют-группа «Сектору Газа» из Иванова «Черный Вторник», а вот вокалисты менялись. Женские партии исполнили обе основные вокалистки «Сектора Газа» - Татьяна Фатеева и Ирина Пухонина (голос последней как раз звучит и на диске «Кащей Бессмертный»). Только одних Иванов было пятеро.

Часть партий за главного героя «Сказки» исполнил штатный вокалист «Черного вторника» Максим Коробов. Про «Каберне» спел долговязый Родион Лубенский из «Голоса Омерики», чей красный спортивный костюм идеально гармонировал с не раз поминаемым в тексте вином. Пребывающий в образе сугубо положительного персонажа Сергей Ким из «Сектора Газовой Атаки» исполнил «Еду бабу выручать». Валерию Скородеду из «Монгол Шуудана» было не впервой изображать распаленного в бою героя в «Третьей арии Ивана». Приятной неожиданностью стало появление на сцене в финальной «Четвертой арии Ивана» вокалиста группы «Бродячий цирк» Александра Кузьмичёва. Он известен как большой поклонник гранжа, поэтому был крайне органичен в песне, автором музыки которой, как известно, является Курт Кобейн.

В «Сказке» немало номеров, где Юрий Хой отдает дань хэви-металу, поэтому участие в концерте ветеранов тяжелой сцены было ожидаемым. Артур Беркут перевоплотился в Дракулу, не только спев, но и поучаствовав в стихотворном диалоге с Иваном по поводу волшебных мечей. Кирилл Немояев намертво вжился в образ побитого Кощея настолько, что, едва появившись перед зрителями, обессиленно присел на барабанный подиум. А строчку «даже мне не показалось мало» переиначил в более истошную «сука, мне не показалось мало».

После представления «Сказки» дочь Юрия Хоя Ирина Клинских поименно представила каждой арии и порадовалась, что давняя мечта ее отца сбылась. Она напомнила, что Клинских не раз подступался к визуализации «Кащея Бессмертного» - и активно начал воплощать давний замысел роковым летом 2000-го. Именно тогда были отсняты некоторые материалы к музыкальному фильма по мотивам панк-оперы, но безвременная смерть лидера «Сектора Газа».

Далее инициатива перешла к «Черному вторнику», представившему блок песен Юрия Хоя. Начав с хитов «Гуляй, мужик», «Взял вину на себя», «Туман» и «Вечером на лавочке», Максим Коробов предложил поклонникам немного успокоиться и затянул «Лирику». Призыв был очень кстати, потому что градус эмоций в зале просто зашкаливал. Какой-то парень из вип-зоны, с энтузиазмом горланивший все песни концерта крайне болезненно воспринимал речи Коробова между песнями. «Ты не говори, а лучше спой «БОМЖа», - орал торопыга. – Не хочешь, давай я спою».

Но у Коробова был свой сценарий. После «Лирики» он решил обратиться к мистике. «Ночь перед Рождеством» послужила роскошным прологом к наступившему через пару часов первому дню зимы. Непосредственно из этой песни Коробов вывел и следующую «Укус вампира», объяснив, что гнавшаяся за героем нечисть все же зацепила его – и он превратился в вурдалака. К сожалению, «Укус вампира» в интерпретации «Черного вторника» лишился речи об аббате Кальме, но это не сильно испортило песню.

Завершало трехчасовой концерт мощное выступление «Сектора Газовой Атаки». Обстоятельный Сергей ким поделился своими воспоминаниями о Юрии Хое, вспомнив свое 22-ухлетие, которое встречал с тридцатью рублями в кармане. Однако щедрый Клинских постановил, что празднику быть, метнув во время их посиделок в кафе пачку денег, на которые были заказаны пиво, рыба и прочие вкусности. «Сектор Газовой Атаки» отыграл нетривиальный набор песен, в котором нашлось место и «Теще», и «Скотнику». На «Метаморфозе» к Киму присоединилась Ирина Пухонина, у которой тот не преминул спросить, какими судьбами она превратилась в «Бухарову» во вкладышу к «Кащею Бессмертному». Певица сослалась на причуды Хоя, который в какой-то момент вообще почему-то переименовал ее в Никифорову.

Несколько песен с «Сектором Газовой Атаки» сыграл последний бас-нитарист «Короля и Шута» Сергей Захаров. На «Носках» он показал небольшое шоу, разувшись и зажигая босиком. Впечатляющей кодой концерта стало совместное исполнение «Пора домой» разными участниками действа.

