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Дебютное выступление Дмитрия Хворостовского впервые издано на диске

10:45 5.12.2018
Дебютное выступление Дмитрия Хворостовского впервые издано на диске
Дмитрий Хворостовский. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Фирма грамзаписи «Мелодия» издала конертную запись оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама» в исполнении молодого Дмитрия Хворостовского.

Данное «живое» исполнение, осуществленное в Большом зале Московской консерватории в декабре 1989 года, стало московским дебютом баритона, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Сила таланта и красоты, благородства и искренности, сила судьбы и рока сделали Дмитрия Хворостовского близким человеком для миллионов людей во всем мире, а не только для поклонников оперы», - говорил об артисте оперный режиссер Дмитрий Бертман.

Хворостовский, умерший год назад, известен зарубежной публике прежде всего как исполнитель опер Верди и других итальянских авторов. Между тем, именно партия Елецкого стала судьбоносной в карьере Хворостовского. Ее молодой артист исполнял еще в Красноярском оперном театре; с ней началась его международная карьера (Ницца, 1988), ария Елецкого принесла певцу триумфальную победу на международном конкурсе в Кардиффе в 1989 году. Позже Дмитрий Хворостовский участвовал в постановках «Пиковой дамы» на крупнейших оперных сценах мира, среди которых Мариинский театр, «Метрополитен Опера», Венская государственная опер, «Ла Скала», «Ковент Гарден» и др.

В исполнении оперы «Пиковая дама» также участвуют выдающаяся русская певица второй половины ХХ века, народная артистка СССР Ирина Архипова; один из лучших исполнителей партии Германа 1980-90-х годах Виталий Таращенко, солист Большого театра, прославленный бас Александр Ведерников. Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и центрального телевидения и Республиканской академической хоровой капеллой им. А.А. Юрлова дирижирует Владимир Федосеев. ««Живая» запись концертного исполнения опера Чайковского «Пиковая дама» впервые за три десятилетия официально издается «Мелодией» на компакт-диске, - говорят представители лейбла. - Мы уверены, что она найдет должный отклик в сердцах любителей музыки и займет подобающее ей место в золотом фонде отечественного исполнительского искусств»
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире классической музыки
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