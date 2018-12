Определена сотня самых лучших песен уходящего года

12:51

Музыкальные эксперты авторитетного издания The Guardian выбрали 100 лучших песен уходящего года.

Абсолютным лидером списка 50 музыкальных критиков британского издания и единственным мужчиной в первой пятерке рейтинга стал Дональд Гловер, он же Childish Gambino, который в 2018 году выпустил трек This is America. Данная песня, а также музыкальное видео к ней в сатирической манере обличают проблемы современного американского общества, передает РБК.

Вторую позицию заняла Жанель Монэ и ее песня Make Me Feel. Жанель, обладательница выдающегося соул-вокала, начала обретать популярность в конце 2017 года и пришла к ней на волне движений #MeToo и Time’s Up.

Почетное третье место досталось Ариане Гранде. В треке No Tears Left to Cry, вышедшем в память об атаке на «Манчестер-Арену», где как раз выступала Гранде, заключен «шутливый гений», указывают критики The Guardian. Вступительная мелодия намекает, что сейчас последует разрывающая душу минорная композиция, но Ариана быстро разгоняет ее до витального и дерзкого поп-гимна.