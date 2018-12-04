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Определена сотня самых лучших песен уходящего года

12:51 4.12.2018
Определена сотня самых лучших песен уходящего года
Ариана Гранде/kinopoisk.ru

Музыкальные эксперты авторитетного издания The Guardian выбрали 100 лучших песен уходящего года.

Абсолютным лидером списка 50 музыкальных критиков британского издания и единственным мужчиной в первой пятерке рейтинга стал Дональд Гловер, он же Childish Gambino, который в 2018 году выпустил трек This is America. Данная песня, а также музыкальное видео к ней в сатирической манере обличают проблемы современного американского общества, передает РБК.

Вторую позицию заняла Жанель Монэ и ее песня Make Me Feel. Жанель, обладательница выдающегося соул-вокала, начала обретать популярность в конце 2017 года и пришла к ней на волне движений #MeToo и Time’s Up.

Почетное третье место досталось Ариане Гранде. В треке No Tears Left to Cry, вышедшем в память об атаке на «Манчестер-Арену», где как раз выступала Гранде, заключен «шутливый гений», указывают критики The Guardian. Вступительная мелодия намекает, что сейчас последует разрывающая душу минорная композиция, но Ариана быстро разгоняет ее до витального и дерзкого поп-гимна.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 17:21
Гость: xmyr

Остынь, кому интересны поющие трусы , деграгирует не только политика но и искуство.Либеризация, толерантность, глобализация , все равны и похожи как штакетник одного забора . Личности сейчас неуместны это дремучий консерватизм предков .
04.12.2018, 16:19
Гость: Sjum

Вот интересно, кого-нибудь в 'КМ.ру" эта новость заинтересовала?
Оказывается нет, это интересно только зарубежным слушателям, а рооссийских меломанов не нашлось, к счастью...
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