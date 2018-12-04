Директор Ротару объяснил ее отказ от выступлений в России

13:54

Концертный администратор Софии Ротару Игорь Курилев перечислил причины, по которым она решила отменить свое выступление на музыкальном конкурсе «Песня года».

Отказ своей подопечной от этого и других концертов в России директор считает самим собой разумеющимся. «Ну, как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», - заявил Курилев «Пятому каналу».

Кроме того, Курилев подтвердил, что София Ротару отказалась не только от концерта в «Олимпийском», но и от всех выступлений на территории России. «Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне» — нигде, — заявил Курилев.



