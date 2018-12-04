]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Директор Ротару объяснил ее отказ от выступлений в России

13:54 4.12.2018
Директор Ротару обосновал ее отказ от выступлений в России
Фото с сайта kino-teatr.ru

Концертный администратор Софии Ротару Игорь Курилев перечислил причины, по которым она решила отменить свое выступление на музыкальном конкурсе «Песня года».

Отказ своей подопечной от этого и других концертов в России директор считает самим собой разумеющимся. «Ну, как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», - заявил Курилев «Пятому каналу».

Кроме того, Курилев подтвердил, что София Ротару отказалась не только от концерта в «Олимпийском», но и от всех выступлений на территории России. «Она не будет ни в каких программах в Москве сниматься в этом году. Ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне» — нигде, — заявил Курилев.


 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2018, 20:29
Гость: Психиатр

Это потому, что петь под фанеру в РФ запрещено. А бабуля-укролюбка голосом не умеет. Отпелась она полста лет назад...
04.12.2018, 20:29
Гость: Сергей

Наверное уже НИКОГДА не будет. Даже если захочет
04.12.2018, 20:04
Гость: Крутой

Она гражданка Украины, её можно понять и посочувствовать. Она не герой, а лишь артистка.
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.