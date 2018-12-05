Гоша Куценко вымазал себя и зрителей грязью на концерте Глеба Самойлова

Концерт Глеба Самойлова и его группы The Matrixx «Темная сторона Агаты Кристи» прошел в московском клубе «Известия Hall» 2 декабря

«Агата Кристи» расколота надвое и в обозримом будущем ее уже, увы, не соберешь. Однако 30-летие бывает раз в жизни, и грех пройти мимо такого весомого повода. 11 ноября Вадим Самойлов поставил личный рекорд, исполнив в «Крокусе» на концерте в честь «агатовского» юбилея 45 песен. Его брат Глеб заявляет, что поскольку в сценических образах Вадим воплощал «свет», то ему самому, памятуя о своей извечной роли Мальчиша-Плохиша, ничего не оставалось, как обратиться к «темной стороне».

Но вообще в словосочетании «Темная сторона Агаты Кристи» можно обнаружить целую разветвленную систему смыслов. Конечно, это и те песни, которые до поры до времени оставались в тени, и неожиданный взгляд на творчество группы, и «темные закоулки» души» с всевозможными пограничными состояниями и, конечно, готика, которой Глеб Самойлов продолжает отдавать дань и в The Matrixx. А главное – под таким соусом смело можно было подавать любой сценарий концерта, не укладывающийся в рамки типичных фанатских ожиданий. Собственно, так оно и произошло в «Известиях».

Неразбериха была уже со временем начала концерта. На ресурсах Глеба было указано 19.00, а на сайте клуба – 20.00. Из-за переаншлага более актуальным оказался второй вариант, зато, согласно нему, Самойлов вышел на сцену практически вовремя под звуки маниакально-депрессивного ремикса на песню «Секрет». «Ты и я», «Ein Zwei Drei Walz» и «Они летят» не оставили сомнения в том, что никакой предсказуемости сегодня от сет-листа ожидать не придется. А Глеб уже удивлял полностью перелопаченной «Черной Луной», узнать которую с первых аккордов не смогли даже те, кто изучил «агатовскую» дискографию вдоль и поперек.

Следующий блок The Matrixx отыграл с барабанщиком «золотого состава» «Агаты Кристи». Сюда входили достаточно раритетные, но всё же игравшиеся ранее на «агатовских» концертах «Вервольф», «Садо-мазо» и «Бесса Мэ». А вот «Навеселе», кажется, вообще никогда не исполнялась ее автором на сцене, поэтому сюрприз удался.

Распрощавшись с Котовым, Глеб спел еще одну неочевидную вещь «Вольно», которая продолжала тему запретной любви, заявленную в «Садо-мазо». После концерта зрители писали в соцсетях, что было бы логично услышать в этом ряду и «Извращение», но в том-то и дело, что оправдывать чьи-то чаяния явно не входило в задачи музыкантов. С помощью реплики «Данке шён» он подготовил поклонников к «Снайперу». Где «Снайпер», там и «Пуля». А из альбома «Эпилог» были исполнены «В такси», «Билеты проданы» и «Последнее желание».

После довольно традиционных для концертов The Matrixx «Ковра-вертолета» и «Опиума для некого», музыканты взяли небольшой тайм-аут, чтобы потом вызвать на сцену Заслуженного артиста РФ Гошу Куценко и вместе с ним исполнить «Грязь». Поняв смысл этой песни, актер из специально принесенной банке обильно вымазан лицо и руки, которыми пытался хватать зрителей в первых рядах и клавишницу и басистку The Matrixx Стасю Матвееву. Последняя как раз совершенно надела элегантный розовый плащик и, понятное дело, категорически не желали портить добротную вещь. Диско-аксессуар девушки очень кстати подошел к песне «Никто не выжил» - единственной из «мэтриксовского» репертуара. «Порвали мечту» разрушила последние надежды на «продолжение банкета».

Не было обещанной диковины «Гномы-каннибалы» - ну и ладно. Зато теперь те поклонники, которые стали очевидцами исполнения «Навеселе» с полным правом имеют право утверждать, что видели и слышали в этой жизни всё!

