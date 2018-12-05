«Черная Ленточка», 8 декабря, «Вермель»

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В субботу 8 декабря питерская группа "Чёрная Ленточка" выступит в Москве

Музыка "Чёрной Ленточки" – смелый самобытный пост-панк, сотканный из элементов исконной русской мелодики; атмосферное звучание, мощный вокал и героические тексты о человеке и смерти.

Это будет первое появление "Чёрной Ленточки" на сцене с момента основания в 2015 году, когда группа целиком сосредоточилась на студийной работе в поисках уникального звучания.

Результатом явились сингл "Восход" (2017) и полноформатный альбом "Первый" (2018).

Концерт начнётся в 19:30 в клубе "Вермель", Раушская набережная 4/5 с1.

