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«Черная Ленточка», 8 декабря, «Вермель»

01:36 5.12.2018
«Черная Ленточка», 8 декабря, «Вермель»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В субботу 8 декабря питерская группа "Чёрная Ленточка" выступит в Москве

Музыка "Чёрной Ленточки" – смелый самобытный пост-панк, сотканный из элементов исконной русской мелодики; атмосферное звучание, мощный вокал и героические тексты о человеке и смерти.

Это будет первое появление "Чёрной Ленточки" на сцене с момента основания в 2015 году, когда группа целиком сосредоточилась на студийной работе в поисках уникального звучания.
Результатом явились сингл "Восход" (2017) и полноформатный альбом "Первый" (2018).

Концерт начнётся в 19:30 в клубе "Вермель", Раушская набережная 4/5 с1.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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