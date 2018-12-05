«Черная Ленточка», 8 декабря, «Вермель»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Музыка "Чёрной Ленточки" – смелый самобытный пост-панк, сотканный из элементов исконной русской мелодики; атмосферное звучание, мощный вокал и героические тексты о человеке и смерти.
Это будет первое появление "Чёрной Ленточки" на сцене с момента основания в 2015 году, когда группа целиком сосредоточилась на студийной работе в поисках уникального звучания.
Результатом явились сингл "Восход" (2017) и полноформатный альбом "Первый" (2018).
Концерт начнётся в 19:30 в клубе "Вермель", Раушская набережная 4/5 с1.