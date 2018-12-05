«АукцЫон», 9 декабря, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

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Победная серия памятных дат и просто праздников, увлекшая в последние годы великую русскую группу "Аукцыон" и успевшая охватить львиную долю ее дискографии, докатилась до любимой пластинки Леонида Федорова "Чайник вина"

Диск был выпущен в 1992 году (то есть, никаких юбилеев вроде бы не отмечающей) коллаборацией "Аукцыона" и поэта Алексея "Хвоста" Хвостенко.

Именно пристроившемуся между "Бодуном" и "Птицей" "Чайнику вина" будет посвящено очередное шоу группы в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, где ей рады всегда и безо всяких поводов – даром, что московские презентации каждого из недавних и концертные юбилеи всякого из классических альбомов "Аукцыона" проходили именно здесь.

