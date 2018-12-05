«АукцЫон», 9 декабря, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Диск был выпущен в 1992 году (то есть, никаких юбилеев вроде бы не отмечающей) коллаборацией "Аукцыона" и поэта Алексея "Хвоста" Хвостенко.
Именно пристроившемуся между "Бодуном" и "Птицей" "Чайнику вина" будет посвящено очередное шоу группы в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, где ей рады всегда и безо всяких поводов – даром, что московские презентации каждого из недавних и концертные юбилеи всякого из классических альбомов "Аукцыона" проходили именно здесь.