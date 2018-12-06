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Сукачев заявил об отсутствии системы, закручивающей гайки музыкантам

10:00 6.12.2018
Сукачев заявил об отсутствии системы, закручивающей гайки музыкантам
Фрагмент обложки книги. Предоставлено издателем
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Гарик Сукачев отрицает наличие в политических реалиях России системы, «закручивающей гайки» музыкантам.

Артист считает, что если в советское время такие ограничения действительно входили в государственную систему, то сейчас они запрещены действующим законодательством. Что же касается запретов (вызванных особым усердием чиновников на местах) концертов рэперов Хаски, Элджея и групп «Френдзона» и IC3PEAK, то Сукачев назвал эти меры «прекрасными», поскольку они способствуют популяризации музыки перечисленных исполнителей. Сам он до запретов слышал только два из четырех этих имен, зато теперь отлично осведомлен и об остальных.

«Если бы в России существовала система политических запретов, то в ответ ей у нас бы стало зарождаться новое независимое искусство, но его нет», - заключил Гарик Сукачев в пресс-центре ТАСС на встрече с журналистами, посвященной выходу в свет биографической книги о нем «Путь Горыныча».

Автор тома Михаил Марголис построил свое повествование на тридцатилетнем опыте дружбы и тесного общения со своим героем. Биограф Сукачева назвал свое исследование «корректным, но при этом искренним и откровенным». Книга поделена даже не на главы, а на серии, а в тексте применен кинематографический подход с как бы наплывающей и отдаляющийся от персонажей камерой. Также Марголис сообщает на станицах издания множество подробностей не только о музыкальных, но и о театральных и кино-проектах Сукачева, которые нередко ускользают даже от многих его преданных поклонников.

Есть в книге и эпатажные факты из сукачевской биографии, но цели «создавать таблоидные побасенки» автор не ставил перед собою осознанно. «Это ни в коем случае не 32 серии о том, как Сукачев бухал!» - подчеркнул Михаил Марголис. «А жаль!» - улыбаясь, парировал Гарик Сукачев и добавил, что ему «лестно быть одним из главных алкоголиков нашей страны».

Еще один герой книги Сергей Галанин рассказал на пресс-конференции о пикантном эпизоде из гастрольной жизни группы, когда в 80-х на концерте в Алма-Ате Гарик Сукачев залез на пианино и снял штаны перед зрителями, среди которых были и партийные бонзы.

Книга «Путь Горыныча» вышла в издательстве «ЭКСМО», директор которого Рамиль Фасхутдинов заявил о неуклонном росте спроса на всевозможные биографии музыкантов. Например, в январе издательство выпускает книгу о лидере «Мумий Тролля» Илье Лагутенко. Дочернее подразделение «ЭКСМО» «Бомбора» делает сегодня ставку на сборники текстов песен рок-музыкантов. Недавно увидел свет стихотворных сборник создателя «Сплина» Александра Васильева, на февраль запланировано издание аналогичной книги Ильи «Черта» Кнабенгофа из группы «Пилот», а певица Земфира от предложения издаться в подобном формате пока отказалась. Спрос на подобные издания, по словам Фасхутдинова, вызван желанием поклонников музыкантов не просто ходить на их концерты и скачивать музыку или покупать диски, но и иметь дома какие-то более весомые артефакты.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Литература в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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