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Сформирован список любимых песен жителей России в 2018 году

13:44 6.12.2018
Перечислены любимые песни жителей России в 2018 году
Фрагмент обложки диска Монеточки. Предоставлено издателем

Компания «Яндекс.Музыка» подытожила музыкальные вкусы жителей России по данным 2018 года.

Был сформирован список самых популярных песен уходящего года. «Сравнивая итоги этого года с предыдущими, можно сказать, что музыку на русском языке стали слушать больше», — заявили в пресс-службе компании.

Сервис сформировал два топа: общероссийский и топ песен на русском языке. Лидирующую позицию в общероссийском списке заняла песня In My Mind исполнителей Dynoro и Gigi D'Agostino. Почетное второе место заняла Boosin Drunk Groove певицы MARUV. Замыкает тройку «Медуза» музыканта Matrang.

Кроме того в первой десятке «Медина» рэпера Jah Khalib, SuperSTAR Лободы, «Каждый раз» Монеточки, Flames Дэвида Гетта и певицы Сия, Solo артистов Clean Bandit и Demi Lovato, One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.


 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Рейтинги
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 15:40
Гость: o

Это называется русские песни? Издеваетесь?
Русские поются русскими на русском языке.
А то, что написано, это - вопли подпиндосников, признавших поражение в войне и взявших вражеские названия и вражеский язык.
Позор всем этим мединским и прочим премьерам, сдающим страну.
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