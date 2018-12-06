Сформирован список любимых песен жителей России в 2018 году

13:44

Компания «Яндекс.Музыка» подытожила музыкальные вкусы жителей России по данным 2018 года.

Был сформирован список самых популярных песен уходящего года. «Сравнивая итоги этого года с предыдущими, можно сказать, что музыку на русском языке стали слушать больше», — заявили в пресс-службе компании.

Сервис сформировал два топа: общероссийский и топ песен на русском языке. Лидирующую позицию в общероссийском списке заняла песня In My Mind исполнителей Dynoro и Gigi D'Agostino. Почетное второе место заняла Boosin Drunk Groove певицы MARUV. Замыкает тройку «Медуза» музыканта Matrang.

Кроме того в первой десятке «Медина» рэпера Jah Khalib, SuperSTAR Лободы, «Каждый раз» Монеточки, Flames Дэвида Гетта и певицы Сия, Solo артистов Clean Bandit и Demi Lovato, One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.



