Ролик YouTube об итогах 2018 года не понравился пользователям

13:34

Интернет-канал YouTube подвел итоги уходящего года, опубликовав ролик серии «YouTube Rewind».

Обзорный мини-фильм собрал популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждались пользователями в уходящем 2018 году, сообщает РИА Новости.

Например, в клипе в частности, упоминаются южнокорейский музыкальный жанр K-pop, популярные кулинарные блоги, флешмоб Kiki-челлендж, запущенный в космос автомобиль Tesla, футбол и феминизм.

Ролик уже набрал более 13 миллионов просмотров и свыше 800 тысяч лайков. Количество дизлайков в два раза больше, и составляет более 1,6 миллиона.