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Розенбаум привел в сознание попутчицу по пути в Крым

14:32 7.12.2018
Розенбаум привел в сознание попутчицу по пути в Крым
Александр Розенбаум. Фото с сайта rozenbaum.ru
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Бард Александр Розенбаум в ходе перелета из Москвы в Симферополь вспомнил о своем медицинском образовании и оказал первую помощь пассажирке, потерявшей сознание.

Неприятная ситуация произошла 6 декабря, когда артист направлялся в Крым на гастроли, передает «Интерфакс». «На подлете к Симферополю одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров эконом-класса медиков не оказалось. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Розенбаум, летевший в бизнес-классе. Музыкант сделал женщине искусственное дыхание», — рассказал крымский журналист Константин Кнырик, летевший тем рейсом.

Отмечается, что после этого женщина пришла в сознание. После приземления в Симферополе ее передали медикам.

Розенбаум имеет диплом врача-терапевта и специализируется на анестезиологии и реаниматологии. После окончания медицинского института он некоторое время работал в скорой помощи.
 

Темы: Крым, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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