Оберманекен «Нега и роскошь» (MC)

Исполнитель: Оберманекен, Название: «Нега и роскошь», Стиль: нью вейв, Год переиздания: 2018

В этом году исполнилось 20 лет с момента выхода главного альбома московской группы «Оберманекен» «Нега и роскошь». Юбилей прошел почти незаметно, потому что, дуэт Анжея Захарищева фон Брауша и Евгения Калачева хоть она и была основан еще в начале 80-х, его расцвет пришелся на именно на конец 90-х (если только вообще корректно говорить о расцвете применительно к искусству декаданса).

Меланхоличные и богато декорированные песни Анжея Захарищева фон Брауша пришлись ко двору в эпоху наркотической неги и показной роскоши. Дуэт был желанным гостем в богемных клубах и на тематических сборниках, вроде диска, приуроченного к 4-летию журнала «ОМ». Но грянул кризис, а вскоре «Оберманекен» и иже с ними рухнул в пропасть новой призрачной стабильности блеклых «нулевых».

К песням из «Неги и роскоши» подступиться не так-то просто. Им присуще неповторимое сочетание консервативного эскапизма и безудержной устремленности в будущее, беспристрастной целомудренности и лихорадочной жажды порока, тяги к абстракциям и внимание к незначительным, на первый взгляд, деталям. Из неконтролируемого потока сознания рождаются драматичные сюжеты.

Например, «Ночной портье» содержит готовую фабулу новеллы в духе Ивана Бунина, поданную с точки зрения случайного очевидца событий – служителя гостиницы, который, возможно, даже не осознал всей глубины им увиденного. «Девочка-подросток» содержит аллюзии на Набокова, а «Ихтиандр» обманчиво апеллирует к советской фантастике.

Хочется сказать что-нибудь о пресловутом «пульсе эпохи», но он у «Оберманекена» в «Неге и роскоши» получился нитевидным. Анжей Захарищев фон Брауш явно уделяет пристальное внимание ритмическому рисунку своих песен (особенно хорош глубокий бас в «Космическом госте» - одной из немногих песен альбома, где электрогитара является базовым инструментом). Однако в том же «Космическом госте» верно подмечено о 120-ти ударах в час, а электронный «Ихтиандр» годится разве что для озвучивания глубоководной дискотеки.

Ну а куда еще торопиться герою, который, как в любимом альбоме Анжея «Радио Африка», «вышел из зала, таим же, как раньше» и «знает уют вагонов метро» (которые у «Оберманекена» в лучших традициях Серебряного века именуются «подземными трамваями»)? «Девочку Подростка» и «Резидентку Моссада» догонять не надо. Сами придут – да еще и цветов подарят…

Даже на магнитной пленке в наши дни «Нега и роскошь» звучит поразительно свежо, громко и рельефно. Недавно Анжей Захарищев фон Брауш объявил о перевыпуске альбома на компакт-кассетах. Всех деталей раскрывать не будем, но, возможно, речь идёт о некой мистификации. Поэтому, выражаясь языком Егора Летова, стоит назвать переиздание «Неги и роскоши» метафизическим релизом, своевременно напомнившим нам о достойной группе.

