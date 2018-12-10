Александр Серов отменил концерты из-за сломанной ноги

13:54

Представитель Александра Серова Александр Федорков объяснил появившуюся в некоторых СМИ информацию об отмене выступления в Подольске.

Концерт, если верить СМИ, должен был состояться 8 декабря, но в интервью агентству РИА «Новости» Федорков заявил, что концерт, якобы перенесённый на эту дату с 10 ноября, не значился в графике певца. «Александр сломал ногу, сейчас выздоравливает потихонечку, но выступать в гипсе не очень удобно, поэтому мы и перенесли какие-то концерты с ноября на январь, но концерта в центре «Юность» у меня в графике нет, я такого не помню. Сейчас мы ничего не переносили, все анонсы есть на сайте», – сказал Александр.

Среди ближайших выступлений Серова – концерт в Калуге 12 декабря, в Туле 16 декабря и в Мытищах 22 декабря.

