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Александр Серов отменил концерты из-за сломанной ноги

13:54 10.12.2018
Александр Серов отменил концерты из-за сломанной ноги
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Представитель Александра Серова Александр Федорков объяснил появившуюся в некоторых СМИ информацию об отмене выступления в Подольске.

Концерт, если верить СМИ, должен был состояться 8 декабря, но в интервью агентству РИА «Новости» Федорков заявил, что концерт, якобы перенесённый на эту дату с 10 ноября, не значился в графике певца. «Александр сломал ногу, сейчас выздоравливает потихонечку, но выступать в гипсе не очень удобно, поэтому мы и перенесли какие-то концерты с ноября на январь, но концерта в центре «Юность» у меня в графике нет, я такого не помню. Сейчас мы ничего не переносили, все анонсы есть на сайте», – сказал Александр.

Среди ближайших выступлений Серова – концерт в Калуге 12 декабря, в Туле 16 декабря и в Мытищах 22 декабря.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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